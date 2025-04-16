消委會評測17款沐浴球 部份小配件或致窒息 必睇4點沐浴注意事項

沐浴球的選擇繁多，款式新穎，不少家庭或會使用沐浴球來增添洗澡的樂趣，減低小孩對沐浴的抗拒。消委會昨日（16日）發布新一期《選擇》月刊，當中包含對市面17款沐浴球的測試，其中8款沐浴球附送小玩具，當中的細小部件存幼童誤吞致窒息的風險。然而，當中的5款沐浴球未有標示適用年齡及相關安全警告字句，甚至未符合歐盟的玩具安全標大準要求。消委會提醒市民浸浴時間不宜多於15分鐘，日常應以淋浴為主。



8款沐浴球附送小玩具 部件含致窒息風險

消委會昨日（16日）發布新一期《選擇》月刊，當中包含對市面17款沐浴球的測試，其中8款沐浴球附送小玩具，當中的細小部件存在幼童誤吞致窒息的風險。然而，當中的5款沐浴球未有標示適用年齡及相關安全警告字句，甚至未符合歐盟的玩具安全標準要求，包括Sanrio、兩款San-tan浴球、Skater Disney浴球及SK Japan的新幹線。

9款沐浴球含致敏物質 消委會：不建議長時間浸泡

此外，在17款沐浴球當中，有9款沐浴球檢出1至4種香料到敏物質，其中2款檢出的濃度高於0.01%，盡管稀釋後的風險不高，但消委會仍然建議不應長時間浸泡，且提醒市民以下4點的注意事項：

1. 日常應以淋浴為主，節約用水同時實踐可持續生活（建議淋浴時間:4分鐘內）

2. ⁠細閱並遵從浸浴用產品的使用說明

3. ⁠兒童應在成人陪同下使用沐浴球，如遇皮膚不適立即停用

4. ⁠使用沐浴球浸浴後以溫和沐浴露沖洗身體

沐浴小百科

1. 沐浴球為甚麼會在水中產生氣泡?

沐浴球的2種主要成分為碳酸氫鈉（又稱小蘇打）和檸檬酸，2種化學物在水中會發生化學反應，互相中和，產生檸檬酸鈉、二氧化碳和水。在水中看到的氣泡，便是形成的二氧化碳。一般來說，這些氣泡很快便會消失。若消費者想享受泡泡浴，則要選用一些標示會形成泡泡的產品。該等產品的表面活性劑含量通常較高，部分表面活性劑亦可能帶走皮膚表面的油脂污垢，達到清潔效果，惟或會因油脂被去除而使皮膚乾燥。

除了加入表面活性劑清潔皮膚表面外，有些產品指可以滋潤皮膚或為皮膚保濕，其成分普遍含甜杏仁油、堅果油、甘油等，可避免皮膚於浸浴後過於乾燥。

2. 甚麼人士或甚麼皮膚狀況下不適合浸浴?

患有濕疹或皮膚過敏的人士，最好減少皮膚與水分接觸的時間，故日常宜以淋浴方式洗澡為主。天氣乾燥時不宜浸浴，以免皮膚因長時間浸泡在溫水中而導致油脂保護層受損，導致皮膚鎖水效能降低，令皮膚乾燥。

3. 浸浴可浸多久?

皮膚科專科醫生陳厚毅建議，浸浴時如果覺得皮膚繃緊，即代表皮膚變得乾燥，便應停止浸浴。此外，浸浴後應為皮膚保濕。長者皮膚的油脂分泌相對較少，浸浴時間最好再縮減。另外，皮膚病患者的沐浴時間不宜過長。美國皮膚科醫學會（AAD）在對皮膚病患者的建議中提及，沐浴時間過久，或可導致皮膚乾燥和刺激，建議淋浴和浸浴時間分別不超過5分鐘和15分鐘。

4. 使用沐浴球有甚麼需要注意?

沐浴球的製作過程未必經過消毒程序，皮膚病患者（例如濕疹、牛皮癬）、皮膚有傷口或發炎的人士，最好避免使用沐浴球浸浴，以免傷口受細菌感染。沐浴球普遍含有香料、色素等成分，或會令某些人引起過敏反應。使用沐浴球浸浴後，建議以溫和的沐浴露沖洗身體，減低因致敏物長時間駐留在皮膚而引致過敏的風險。