仁匯醫務尖沙咀店未開　多內地客摸門釘　稱半個月前約打HPV針

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】2015年成立的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日社交平台帳號停運，通訊群組及查詢電話等無人應機。《香港01》今早到集團的尖沙咀體檢及疫苗中心視察，中心早上未有營業，有多位已預約接種HPV疫苗的內地客人「摸門釘」，稱事前未察覺有任何異樣，期望中心能繼續安排打針，否則否退還款項。有本地客人稱，據聞該集團與多間保險公司合作，接洽不少地人生意，早前更在內地社交平台小紅書大肆宣傳，所以吸引了不少內地人光顧。



仁滙醫務集團位於尖沙咀的體檢及疫苗中心早上未有營業。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團於沙田及尖沙咀各設有一間體檢及疫苗中心，記者今早九時半到尖沙咀亞士厘道九龍中心分店視察，該店直至11時仍然關門，未有職員到場。有不少一早已預約接種疫苗的內地客人「摸門釘」。

有不少已預約打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

內地客Patrick稱，半個月前已預約打HPV疫苗，當時未察覺中心有異樣。（黃浩謙攝）

內地客稱半個月前已預約 未察覺有異樣

內地客人Patrick表示，與朋友預約今早9時半，前來中心接種HPV疫苗。他指，三針接種共花費約3000多，首兩針已打，至於計劃今日打的第三針，則於半個月前預約。

他憶述，未有發現集團有異常情況，亦確認今天可安排接種。對於中心突然關門，他表示，會再嘗試聯絡集團，之後再想下一步。

（黃浩謙攝）

有不少已預約打針的客人「摸門釘」。（黃浩謙攝）

市民陳小姐：集團小紅書大肆宣傳 多內地人光顧

來港就讀的內地生劉小姐同樣購買HPV疫苗接種服務，她表示，已在中心接種首兩針，並打算今日打第三針，豈料中心未有如常營業，懷疑集團結業。她稱，希望中心仍可安排打第三針，如果最終未能安排，亦應退還3000多元的款項。

市民陳小姐今日帶同來自內地的表妹接種HPV疫苗，她表示，上月已預約打針，對於中心今日關門，擔心集團疑倒閉，打算向相關部門求助，冀至少可以完成整個接種服務。她指，據聞該集團與多間保險公司合作，接洽不少地人生意，早前更在內地社交平台小紅書大肆宣傳，所以吸引了不少內地人光顧。