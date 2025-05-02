仁滙醫務｜未繳三名員工MPF涉款1.2萬　積金局促即補交　否則入稟

AMG仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日社交平台帳號停運，消委會今日（2日）促請商戶盡快交待業務情況和後續安排。積金局亦指，仁滙醫務集團未有為3名員工繳交去年11月至今年2月的強積金供款及附加費，涉及金額約$11,800。



積金局稱，正積極跟進該公司上述期間的強積金欠款及附加費，已要求有關僱主立刻補交欠款，否則局方會入稟法院向該公司作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。



仁滙醫務集團位於尖沙咀的體檢及疫苗中心早上未有營業。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團｜涉去年11月至今年2月強積金供款及附加費約$11,800

積金局則指，仁滙醫務集團未有為3名員工繳交去年11月至今年2月的強積金供款及附加費，涉及金額約$11,800。

仁滙醫務集團｜積金局稱已要求有關僱主立刻補交欠款

積金局指，正積極跟進該公司上述期間的強積金欠款及附加費，已要求有關僱主立刻補交欠款，否則局方會入稟法院向該公司作出民事申索，為受影響員工追討強積金欠款及附加費。

仁滙醫務集團｜今年3月有交強積金供款 4月供款未到供款日

積金局又指，仁滙醫務集團已繳交今年3月份的強積金供款，至於今年4月份的強積金供款，有關供款日為2025年5月12日，局方會繼續密切監察有關強積金供款情況及採取適當的行動。積金局目前並沒有收到投訴該公司的個案。

據了解，有7名苦主向警方報案求助，現階段案件被列作「消費糾紛」或「雜項案件」，涉及金額大約六萬多港幣。（黃浩謙攝）

仁滙醫務集團｜勞工處籲受影響僱員到勞資關係科分區辦事處登記

至於仁滙醫務集團的員工及有報稱為仁滙醫務集團的員工聲稱被欠薪，勞工處呼籲受影響僱員到勞工處勞資關係科各分區辦事處登記資料，並表示處方會提供適切協助。

AMG仁滙醫務集團｜消委會已嘗試聯絡 投訴個案總涉款逾100萬元

消委會表示，已嘗試聯絡有關商戶跟進事件，及促請商戶盡快交待業務情況和後續安排。而截至今日下午4時，消委會共接獲157宗有關該醫務集團懷疑結業的投訴，涉及金額合共1,006,251元，當中涉及最高金額的個案為17,040元。

消委會共接獲157宗有關該醫務集團懷疑結業的投訴，投訴按性質分類如下：