五一黃金周香港「墟冚」　多圖盤點熱點　小紅書︰天星小輪快沉了

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期】五一黃金周踏入第二日（2日），香港多個地景點滿是人，有些是已知熱點，有些是大家以往未有見過如此墟冚的地方。



四圍人多下，小紅書湧現多篇「香港勸退」帖文，當中包括要花一小時才能從尖沙咀乘坐天星小輪到達灣仔，有人形容「天星小輪快沉了」。



太平山山頂纜車站同樣人頭湧湧，需要排隊最少兩小時；至於香港迪士尼樂園的遊樂設施也要輪候50分鐘，有網民留言稱要臨時更改行程。下文盤點逼爆內地旅客的多個景點。



踏入五一黃金周第二日，有網民花費一小時乘坐天星小輪。（小紅書截圖）

五一黃金周｜內地旅客逼爆尖沙咀天星碼頭「小輪快沉了」

尖沙咀天星碼頭過去兩日人頭湧湧，有內地網民昨日便撰文形容「五一尖沙咀天星小輪快沉了」，另有網民今日花費一小時乘坐渡海小輪。他提醒，若旅客攜同小孩或行李，需要慎重考慮是否放棄。「天氣是不錯的，風景是漂亮的，但是人太多了，五分鐘的船程，用了一個小時。」

踏入五一黃金周第二日，山頂纜車站需要排隊兩個小時以上。（小紅書圖片）

踏入五一黃金周第二日，山頂纜車站需要排隊兩個小時以上。（小紅書圖片）

五一黃金周｜內地旅客逼爆山頂纜車 排隊最少兩小時

金鐘山頂纜車站外全是黑壓壓的人頭，有內地網民引述工作人員指，需要排隊兩個小時以上，只能果斷放棄乘坐纜車往山頂，並建議其他旅客轉坐巴士或召車。「不想排隊了，票也退不了，票不要了，這隊誰有時間誰去排吧。」

踏入五一黃金周第二日，香港迪士尼部份遊樂設施的輪候時間飆升至50分鐘。（小紅書圖片）

五一黃金周｜內地旅客逼爆香港迪士尼 遊樂設施輪候50分鐘

香港迪士尼也「難逃一劫」，有內地網民表示，原本以為相對於上海迪士尼，人流應該較少，但沒想到今日同樣「爆園」，熱門遊樂設施的排隊人數不斷增加，目測隊伍沒有盡頭，預計輪候時間飆升至50分鐘，形容為「簡直崩潰到潰無可潰」。

踏入五一黃金周第二日，堅尼地城電車站傍晚時份大排長龍。（林遠航攝）

五一黃金周｜內地旅客逼爆油堅尼地城電車站 過百人總站排隊

堅尼地城電車站傍晚時份大排長龍，目測有過百人排隊，名副其實「由街頭排到街尾」。有街坊路過時表示「成條隊都講緊普通話」，認為排隊人龍感覺比昨日更長，又指他們剛剛在堅尼地城海傍打卡，準備乘坐電車離開。

踏入五一黃金周第二日，舊油麻地警署下午人頭湧湧。（吳美松攝）

踏入五一黃金周第二日，舊油麻地警署傍晚繼續人頭湧湧。（林子慰攝）

五一黃金周｜內地旅客逼爆舊油麻地警署 過百人烈日當空打卡

舊油麻地警署同樣絡繹不絕，過百名內地旅客在烈日當空下，邊忍受熾熱的陽光，邊擺出不同姿勢打卡，外圍的人群幾乎擠出馬路，場面非常壯觀。直至傍晚時份，縱使現場燈光開始不足，但仍有數十名依依不捨繼續拍照留念。

港鐵旺角東站大堂下午近二時，目測有過百人在排隊出閘。（潘耀昇攝）

港鐵旺角東站大堂下午近二時，目測有過百人在排隊出閘。（潘耀昇攝）

五一黃金周｜旺角東站及對出行人天橋滿「鹹蛋黃」朝聖客

今午近二時，東鐵線旺角東站有過百名內地旅客等待出閘，由於他們部份未能及時打開支付碼，或不懂掃瞄二維碼出閘，以致出閘口嚴重擠塞。

他們離開港鐵站後，部份直接到站外的行人天橋朝聖打卡，橋上更被擠得水泄不通。翻查小紅書，原來該位置可拍攝到亞皆老街車水馬龍的繁忙景色，黃昏時「鹹蛋黃」更會降落至馬路中央，估計內地旅客因而受到吸引。

在付費區閘機前排隊的絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

內地旅客離開港鐵站後，立即到旁邊的打卡熱點朝聖。（潘耀昇攝）