五一黃金周｜旺角東站出閘口逼爆　旅客湧往站外天橋拍攝亞皆老街

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期】內地五一黃金周踏入第二日（2日），內地旅客繼續逼爆本港。今午近二時，東鐵線旺角東站有過百名內地旅客等待出閘，由於他們部份未能及時打開支付碼，或不懂掃瞄二維碼出閘，以致出閘口嚴重擠塞。



他們離開港鐵站後，部份直接到站外的行人天橋朝聖打卡，橋上更被擠得水泄不通。翻查小紅書，原來該位置可拍攝到亞皆老街車水馬龍的繁忙景色，黃昏時「鹹蛋黃」更會降落至馬路中央，估計內地旅客因而受到吸引。



港鐵旺角東站大堂下午近二時，目測有過百人在排隊出閘。（潘耀昇攝）

港鐵旺角東站大堂下午近二時，目測有過百人在排隊出閘。（潘耀昇攝）

過百人旺角東站排隊出閘 絕大部份為內地旅客

五一黃金周內地旅客逼爆香港各處，港鐵旺角東站大堂下午近二時，目測有過百人在排隊出閘，在付費區閘機前排隊的絕大部份為內地旅客。

在付費區閘機前排隊的絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

內地旅客未能及時打開支付碼 閘口嚴重擠塞

現場所見，有部份旅客已準備電子支付平台的二維碼等待出閘，另有部份則未能及時打開支付碼，或不懂掃瞄二維碼出閘，以致出閘口嚴重擠塞。有零星職員在閘機前向內地旅客講解，以及維持秩序。

內地旅客離開港鐵站後，立即到旁邊的打卡熱點朝聖。（潘耀昇攝）

內地旅客離開港鐵站後，立即到旁邊的打卡熱點朝聖。（潘耀昇攝）

離開旺角東港鐵站立即到行人天橋打卡

為何旺角東的內地旅客特別多？原來他們離開港鐵站後，立即到旁邊的打卡熱點朝聖。他們聚集在旺角東站對開行人天橋，從俯視的角度拍攝亞皆老街車水馬龍的繁忙景色，現場更是擠得水泄不通。

旺角亞皆老街成為內地旅客近年新興的打卡熱點。（小紅書圖片）

賣點在於旺角黃昏「鹹蛋黃」配繁華街景

翻查小紅書，由於該位置能夠清晰拍攝到「鹹蛋黃」，太陽在黃昏期間緩緩降落至亞皆老街正中間，兩旁則是典型的香港唐樓，配上「皇都賓館」等舊式廣告牌，成為內地旅客近年新興的打卡熱點。