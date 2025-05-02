五一黃金周第二天　舊油麻地警署滿是打卡客　避網紅店愛探索歷史

今天（2日）是五一黃金周內地假期第二天，內地訪港旅客續絡繹不絕，一些熱門景點人頭湧湧。舊油麻地警署經常吸引不少遊人在假日時來「打卡」，今日場面更盛，警署外有百多人頂住猛烈太陽，擺出不同姿勢拍照。



有在香港讀書內地人指今、明兩天會帶三名內地朋友逛逛香港知名景點，不過就會避開「網紅店」，因為該些店舖容易聚滿旅客，而且收費較貴。她又表示香港的酒店房較細小，房租亦比深圳貴200至300元，因此今晚會回深圳留宿一晚。



今天（2日）是內地五一黃金周的第二天，內地訪港旅客仍然絡繹不絕，一些熱門景點人頭湧湧。（吳美松攝）

今天（2日）是內地五一黃金周的第二天，內地訪港旅客仍然絡繹不絕，一些熱門景點人頭湧湧。（吳美松攝）

今天（2日）是內地五一黃金周的第二天，內地訪港旅客仍然絡繹不絕，一些熱門景點人頭湧湧。（吳美松攝）

下午1時半左右，烈日當空下有不少旅客聚在舊油麻地警署外，爭相找位置跟舊油麻地警署合照，「打卡」留念。

有人擺出「招牌」敬禮動作拍照

有人擺出警察的「招牌」敬禮動作，亦有人因擠不進警署門前，只在老遠拍照。不過，因為人多關係，不少內地旅客拍照後急於離開，不時有人妄顧交通燈號「衝紅燈」，險釀意外。

亦有人在樹蔭下拍照，在香港讀書的廣州遊客吳小姐便與朋友一行四人來到舊油麻地警署，並在其對面路旁大合照。她表示今天才跟朋友抵達香港，先過來油麻地，然後會去旺角，尖沙咀等地遊覽景點，明天再去西貢後便返回深圳。

避「網紅店」轉幫襯平民餐廳

吳小姐指自己對香港有一定熟悉，因此會避開「網紅店」，轉為幫襯一些平民餐廳等，因為「網紅店」比較多人，而且不算便宜。

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她續說，他們都很喜歡香港的歷史文化、建築及人文關懷，如地鐵內有無障礙設施等，令他們感到非常好。其次便會走訪不同歷史建築。不過，他們今天晚上便會在深圳租酒店，因為房租香港便宜約200元至300元，而且面積較大；香港酒店房容納不到他們4人。

今天（2日）是內地五一黃金周的第二天，內地訪港旅客仍然絡繹不絕，一些熱門景點人頭湧湧。（吳美松攝）

今天（2日）是內地五一黃金周的第二天，內地訪港旅客仍然絡繹不絕，一些熱門景點人頭湧湧。（吳美松攝）

涂先生及朋友亦是今天剛到本港，他們早上7時多出發，最後11時多才到，不過他認為過關時雖然人多，但過程仍算順利。他又指今次是第一次離境，因此選擇來最近的香港，感受一下不同的城市面貌。他們亦沒有預算會花多少錢，不過因為香港酒店房價比深圳貴2至3倍，因此今晚會在深圳過夜。