五一黃金周｜首日22萬內地旅客來港　按年升22%創疫後單日新高

一連五日的內地五一黃金周昨日（1日）開始，根據入境處資料，昨日有221,758人次內地旅客來港，比去年五一首日多22％，打破去年國慶黃金周10月1日所創的疫後新高（221,644人次），不過僅只是多出114人次。



同日有約12萬內地旅客離境，扣減後淨計有6.3萬人留港過夜，比去年首晚多約1,500人。



5月1日五一黃金周首日，在深圳蓮塘口岸有大批內地旅客一早過關來港旅遊。（黃浩謙攝）

5月1日五一黃金周首日，在深圳蓮塘口岸有大批內地旅客一早過關來港旅遊。（黃浩謙攝）

昨日整體入境人次比出境人次多13%

入境處資料顯示，昨日有546,815人次入境，比出境483,168人次多出13%。

入境內地客有221,758人次，比回港香港居民少約6萬人次（282,311人次），另42,746人次為其他訪客。

至於出境，港人佔296,273人次，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有212,567人次經陸路或海路口岸北上內地。出境內地旅客則有158,569人次。

+ 5

昨來港內地旅客比去年10月1日多114人次 為疫後單日最多

去年十一國慶黃金周七日（10月1日至7日）內地旅客錄得121.6萬人次，入境高峰在10月1日錄得22.1萬人次，是2023年疫後全面通關後單日新高。

昨全日錄得221,758人次的內地旅客來港，比去年五一黃周金首日多22%，也較去年10月1日多114人次，再創單日內地旅客入境新高。

扣除158,569人次出境內地旅客，淨留港過夜有63,189人次，比去年五一黃金周首日（淨留港人次61,611）多約1,578人次或2.56%，但就不及去年10月1日淨留港過夜77,508人次（入境221,644人次減出境144,136人次）。

5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

5月1日五一黃金周首日，高鐵西九站十分熱鬧，全日港有54,770人次內地旅客坐高鐵來港，比坐高鐵北上港人多兩倍。（廖雁雄攝)

高鐵成為最多內地旅客入境口岸

昨日最多內地旅客經高鐵西九龍站口岸入境，有54,770人次，佔總入境內地旅客人次24.7%；其次為落馬洲支線口岸，佔42,200人次；第三為羅湖口岸，有34,238人次；深圳灣口岸排第四，有33,688人次。

羅湖則是是最多內地旅客使用的出境口岸，其次為落馬洲支線口岸，高鐵西九龍站則排第三位，料不少人晚上上深圳過夜。

5月1日各口岸出入境次。(入境處網頁圖片)