控煙十招暫未禁火車頭　李力綱稱法律上難定義　強調未放棄要研究

政府擬明年初起陸續實施「控煙十招」，外界關注為何未有規管俗稱「火車頭」，即邊走邊吸煙行為。醫務衞生局副秘書長李力綱出席NOW新聞台節目《大鳴大放》表示，「火車頭」在法律上較難定義，如果要立法禁止，不論是寫條文及執法上都存在困難。



政府擬明年初起陸續實施「控煙十招」。（資料圖片）

醫務衞生局副秘書長李力綱表示，公眾諮詢期間知悉市民對禁止「火車頭」的訴求，局方亦曾反覆研究。他承認是考慮執法上的困難，「如果你一路行，個位人士可能話，啱啱吸煙嘅過程，我係踱步、我係徘徊、係兜圈，可能有一個比較難定義嘅情況。」

他指在操作上，當局需要時間研究邊走邊吸煙禁令，「字眼點樣可以寫得好?呢個建議我哋未放棄，會繼續研究」。

醫務衞生局副秘書長李力綱表示，公眾諮詢期間知悉市民對禁止「火車頭」的訴求，當局亦曾反覆研究。（資料圖片）

稱水煙非一般商品或小食 推廣吸煙文化與政策背道而馳

「控煙十招」包括禁售加味煙，首階段將於2027年第二季起禁售非薄荷味煙，禁售薄荷味煙則未有時間表，禁令亦適用於水煙。李力綱表示，不會特別針對水煙，但同時不會特別寬鬆處理。

他指，出售水煙或煙草產品，並非猶如賣一般的商品或者小食一樣，當中涉及很多法規要遵守，遑論將它宣傳，再帶動作為一個生意招徠，推動其他主體的業務，並將一個水煙或者吸煙文化推廣出去，形容與政策背道而馳。

他續指，旅客在修例後，仍可攜帶19支免稅加味煙入境，電子煙亦已被禁帶入境三年，相信「控煙十招」不會影響旅客訪港意欲。