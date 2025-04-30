控煙十招｜立法會首讀修例草案　盧寵茂：控煙贏健康但不會輸經濟

政府早前向立法會提交「控煙十招」，包括進一步規管另類吸煙產品，擴大禁煙範圍等。相關條例草案今日（30日）在立法會首讀，醫務衞生局局長盧寵茂表示，煙草商推出另類吸煙產品是掩飾煙草的禍害，煙草產品有不同香味，部分如玩具吸引年輕人吸煙。



他指提出的控煙措施有社會共識，控煙可以「贏健康」但不會「輸經濟」，指下定決心戒煙才可以真正得到自由。

盧寵茂：控煙工作如逆水行舟

盧寵茂發言時表示，吸煙引致多種疾病，每年為本港造成82億港元經濟損失，香港仍有9.1%人每日有吸煙習慣，令香港醫療系統百上加斤。他指出，煙草商推出另類吸煙產品，掩飾煙草的禍害，控煙工作如逆水行舟、不進則退。

近年香港有人將「太空油」依托咪酯混入煙油，透過電子煙吸食。（資料圖片）

盧寵茂表示，首要重點是打擊私煙，引入完稅煙標籤制度。他又稱，煙草產品有不同香味、改頭換面，部分如同玩具，吸引年輕人吸食。此外，他指煙草商用宣傳伎倆分散消費者的注意，日後將會統一煙草包裝。

本港15歲或以上吸煙人口在四十年間由19.9%下降至9.1%，但9.1%的比率代表約58萬人仍有每日吸食傳統煙的習慣，這不但可造成每年7000人因吸煙而早逝，亦為本港帶來82億元的經濟損失。 01觀點｜是時候禁煙了

01觀點｜是時候禁煙了

擴大控煙範圍 禁止公眾地方管有另類煙

新控煙措施包括明年1月1日起禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍吸煙，同時提出將幼兒中心、醫院等出入口3米範圍內劃為禁止吸煙區，以及將定額罰款範圍提高一倍至3000元。

控煙｜政府目標2025年將吸煙率由9.1%減低至7.8%。(資料圖片)

修例又列明，禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品，如煙彈、加熱煙及草本煙，計劃明年4月30日推行。另外亦擬禁止售賣含指明添加劑的傳統吸煙產品、以及顯示為含有加味劑的傳統吸煙產品等。政府預計，第一階段將禁售非薄荷煙，料2027年第二季實施，第二階段將擴展至薄荷煙。