控煙十招｜立法會首讀修例草案 盧寵茂：控煙贏健康但不會輸經濟
撰文：馮子健
出版：更新：
政府早前向立法會提交「控煙十招」，包括進一步規管另類吸煙產品，擴大禁煙範圍等。相關條例草案今日（30日）在立法會首讀，醫務衞生局局長盧寵茂表示，煙草商推出另類吸煙產品是掩飾煙草的禍害，煙草產品有不同香味，部分如玩具吸引年輕人吸煙。
他指提出的控煙措施有社會共識，控煙可以「贏健康」但不會「輸經濟」，指下定決心戒煙才可以真正得到自由。
盧寵茂：控煙工作如逆水行舟
盧寵茂發言時表示，吸煙引致多種疾病，每年為本港造成82億港元經濟損失，香港仍有9.1%人每日有吸煙習慣，令香港醫療系統百上加斤。他指出，煙草商推出另類吸煙產品，掩飾煙草的禍害，控煙工作如逆水行舟、不進則退。
盧寵茂表示，首要重點是打擊私煙，引入完稅煙標籤制度。他又稱，煙草產品有不同香味、改頭換面，部分如同玩具，吸引年輕人吸食。此外，他指煙草商用宣傳伎倆分散消費者的注意，日後將會統一煙草包裝。
本港15歲或以上吸煙人口在四十年間由19.9%下降至9.1%，但9.1%的比率代表約58萬人仍有每日吸食傳統煙的習慣，這不但可造成每年7000人因吸煙而早逝，亦為本港帶來82億元的經濟損失。
擴大控煙範圍 禁止公眾地方管有另類煙
新控煙措施包括明年1月1日起禁止在輪候公共交通工具的劃定範圍吸煙，同時提出將幼兒中心、醫院等出入口3米範圍內劃為禁止吸煙區，以及將定額罰款範圍提高一倍至3000元。
修例又列明，禁止在公眾地方管有指明另類吸煙產品，如煙彈、加熱煙及草本煙，計劃明年4月30日推行。另外亦擬禁止售賣含指明添加劑的傳統吸煙產品、以及顯示為含有加味劑的傳統吸煙產品等。政府預計，第一階段將禁售非薄荷煙，料2027年第二季實施，第二階段將擴展至薄荷煙。
控煙十招｜料2027年實施完稅煙識別標籤制度 暫不應用於雪茄等控煙十招｜明年1.1起禁向18歲以下提供電子煙等 罰則較傳統煙高控煙十招｜明年1.1起禁輪候公共交通工具範圍吸煙 一情況可吸煙控煙十招｜明年4.30禁公眾地方管有電子煙 最快27年禁售非薄荷煙控煙十招｜修例草案今刊憲 擴禁煙區、禁賣加味煙 一文看清措施