五一黃金周第二日26.7萬內地客來港按年升四成　再創疫後單日新高

內地五一黃金周假期今日（3日）踏入第三日，入境處公布，昨日（2日）有約26.7萬人次內地客來港，較去年同期升近四成，亦再打破去年國慶黃金周10月1日的入境單日新高。



內地五一黃金周踏入第三日，入境處公布，昨日有約26.7萬人次內地客來港。(資料圖片)

出境人數較入境多約5.2萬人次

根據入境處資料，昨日有53.9萬人次入境，比出境的59.1萬人次少近5.2萬人。入境內地客有26.7萬人次，比回港香港居民多約3.1萬人次。另3.6萬人次為其他訪客。

至於出境，港人佔約30.8萬人次，撇除經機場、港珠澳大橋、啟德郵輪碼頭及港澳客輪碼頭出境，有23.5萬人次經陸路或海路口岸北上內地。出境內地旅客則有25.2萬人次。

去年十一國慶黃金周七日（10月1日至7日）內地旅客錄得121.6萬人次，入境高峰在10月1日錄得22.1萬人次，是2023年疫後全面通關後單日新高。

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淨留港過夜內地客料有1.5萬人次

昨全日錄得26.7萬人次的內地旅客來港，比去年五一黃周金第二日多約39%，即多於7.5萬人，再創單日內地旅客入境新高。扣除約25.2萬人次出境內地旅客，淨留港過夜有1.5萬人次。

昨日最多內地旅客經為落馬洲支線入境，有約6.6萬人次，佔總入境內地旅客人次24.7%；其次為高鐵西九龍口岸，佔約5萬人次；第三為羅湖口岸，有4.8萬人次；深圳灣口岸排第四，有約3.9萬人次。

首三個內地客選擇出境的口岸，依次序為羅湖、落馬洲支線和深圳灣口岸。