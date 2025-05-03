第三間醫學院｜籌備工作組與浸大、理大、科大會面　料年內完評核

醫務衞生局表示，籌備新醫學院工作組今日（3日）分別與已提交建設第三所醫學院建議書的三間大學會面，包括香港浸會大學、香港理工大學和香港科技大學，並就其建議書作深入討論，進一步了解內容。局長盧寵茂表示，將採用全面和綜合的方法評核建議書，預期今年內完成評核，並向政府建議一個最能配合香港發展成為國際醫療培訓、研究和創新樞紐的方案。



醫務衞生局表示，籌備新醫學院工作組今日（3日）分別與已提交建設第三所醫學院建議書的三間大學會面，包括香港科技大學，並就其建議書作深入討論。（資料圖片）

盧寵茂：每間大學每節兩小時會面 討論財政可持續性等

醫務衞生局局長盧寵茂教授表示，樂見三間大學作積極回應，並在指定限期內提交詳盡的建議書。他說，在與每間大學每節兩小時的會面中，工作組的專家顧問和政策局代表，與大學代表就建議書內容作深入交流，包括創新策略定位、課程結構與評估方法及財政可持續性等。

他又指，會面中亦有了解他們就落實建議書各項內容的準備工作及資源安排，例如與其他本地及非本地合作夥伴的合作模式，以及於課程軟硬件、教學人力資源及學生招募培訓等各方面的資源分配。

醫務衞生局局長盧寵茂教授表示，樂見三間大學作積極回應，並在指定限期內提交詳盡的建議書。（資料圖片/盧翊銘攝）

蔡若蓮稱選址北都 冀與大灣區夥伴產生協同效應

教育局局長蔡若蓮表示，新醫學院將選址於「北都大學教育城」，地理位置優越，能有效促進學界、科研及產業的協同發展，並與大灣區內的夥伴產生協同效應。我們期望獲選的大學能把握這個寶貴機遇，積極推動香港醫學學術及科研水平再創高峰，並加強區域內的交流合作。

教育局局長蔡若蓮表示，新醫學院將選址於「北都大學教育城」，地理位置優越，能有效促進學界、科研及產業的協同發展，並與大灣區內的夥伴產生協同效應。（資料圖片）

由醫務衞生局局長盧寵茂（右七）和教育局局長蔡若蓮（右六）擔任聯席主席的籌備新醫學院工作組，5月3日分別與已提交建設第三所醫學院建議書的三間大學會面，就他們的建議書作深入討論。（政府新聞處）

籌備新醫學院工作組去年10月成立 至今收三份建議書

工作組於去年10月成立，由具豐富醫學教學和大學管理經驗的本地和海內外學者、專業人士等人組成，並已制定設立新醫學院的方向及準則。十項主要考慮條件包括創新策略定位、教職員人手、校園與教學設施等。

工作組去年12月2日向所有大學教育資助委員會資助大學發信，邀請有意成立新醫學院的本地大學在今年3月17日或之前提交建設第三所醫學院建議書，截止前共接獲3份建議書。

醫務衞生局表示，籌備新醫學院工作組今日（3日）分別與已提交建設第三所醫學院建議書的三間大學會面，包括香港浸會大學，並就其建議書作深入討論。（資料圖片）