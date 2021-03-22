撰文： 朱海棋 最後更新日期： 2021-03-22 14:44

本港開展接種的兩款新冠疫苗都要注射兩劑，特首林鄭月娥聯同官員今日（22日）打第二針，部分市民則明日接種第二劑。有專家稱，現時數據未有訂明科興疫苗第二針的「死線」，建議市民盡量按建議在約28日打第二針，即使未有接種也毋須過度擔心，盡快預約打第二針即可。

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政府官員2月22日率先接種科興疫苗，28日後的今日打第二針，而2月23日200名紀律部隊、醫護人員、安老院舍、跨境司機、機組人員及110名60歲或以上長者都緊隨打針，明日注射第二劑。

梁子超：遲於28日打第二針不是問題 惟理想應依從

呼吸系統科專科醫生梁子超表示，理論上市民遲於28日打第二針不是問題，以往的疫苗中第二針補充劑都不會短時間內打，「有時隔到兩個月先打都常見，只係大家想盡快打完兩針新冠疫苗，加強保護性應對疫情大流行」，而科興疫苗未有數據顯示，延遲打第二針對疫苗保護率的影響，所以即使市民延遲打第二針亦毋須過度擔心。

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若第一針有嚴重過敏者 應避第二針

不過他建議，如非必要市民都盡量依從28日的時間注射第二劑疫苗，因為只注射一針疫苗的保護力有限，亦未必可以維持太長時間，接種兩劑才有較高保護力。梁子超指出，接種第一針後有嚴重過敏情況的市民，避免打第二針，例如：全身風癩、血管性水腫、呼吸道問題、氣促，但如果只是心悸、心跳加快、少許暈眩，相信都是心理緊張導致，而第一針無不適的市民，第二針通常都無問題。

政府電腦系統會發短訊 促市民在兩周內預約第二針

政府資訊科技總監辦公室回覆，如接種第二劑的市民缺席，電腦系統會發短訊提示，要求他在兩周內預約第二針。