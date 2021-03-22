新冠肺炎｜崔俊明：如接種第一劑後嚴重過敏　不應接種第二劑疫苗

撰文： 黃詠榆 最後更新日期： 2021-03-22 09:32

首批接種疫苗人士，本周起可接種第二劑疫苗。香港醫院藥劑師學會會長崔俊明今日（22日）在港台節目《千禧年代》表示，BioNTech第二劑的副作用更強，以56歲以上人士為例，發燒率會升至11%，他亦建議如市民接種第一劑後有嚴重過敏反應，不應接種第二劑。 另外，餐飲業員工為優先接種群組之一，惟香港餐飲聯業協會會長黃家和預料，目前業界接種人數不足10%。

香港醫院藥劑師學會會長崔俊明。（資料圖片 / 高仲明攝）

崔俊明表示，56歲以上人士為例，接種BioNTech發燒率會由第一針的1.4%，升至約11%，疲倦會超過五成，頭痛亦會有約四成機會；至於18歲至55歲群組，第二針的發燒率亦升至16%。至於科興疫苗，他指，每人接種後的反應不同，可因應自己情況請假。

他又提醒，如市民接種第一針時有嚴重過敏反應，不應接種第二劑，如正在發燒、慢性病突然變急性、活躍，亦暫緩接種第二針。至於是否需在限期內接種，他解釋目前復必泰、科興皆以兩針方式接種，第一針有抗體，但一般水平沒第二針高，目前建議科興兩劑疫苗應相隔28天接種，BioNtech則相隔21日，崔指如隔再久一點才接種，有可能降低有效率、抗體水平。

黃家和指，即使股市暢旺，亦沒有帶動餐飲業生意。（資料圖片）

黃家和料餐飲業界接種人數不足10%

餐飲業員工為優先接種群組之一，香港餐飲聯業協會會長黃家和表示，當消息公布後業界歡迎，惟近期疫情趨淡，反而更多人去做檢測，接種情況稍淡，但目前仍有取不到檢測樽的問題，造成不便。他相信，接種反應亦間接受到近期事故影響，「不如等一等」。他又指，如果接種疫苗後，可放寬社交距離措施當然歡迎，惟最重要仍是市民接種，目前只都三十萬人接種，接種率偏低，相信在25萬餐飲業員工中，只有低於百分之十員工已接種。

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