入台證｜「彩色列印」要求消失　當地入境職員證實：可用黑白版本

台灣早前針對實施入境新規，要求港澳居民入台證需「以A4白色空白紙格式滿版『彩色列印』」。不過，日前在最新版的入台證中，有關以要求已消失，改回要求入境人士「以A4白色空白紙格式滿版列印」，未提是否需要彩色列印。當地入境人員今日（4日）向《香港01》記者親友證實，港澳居民可用黑白印刷入台證進入台灣。



台灣早前針對實施入境新規，要求港澳居民入台證需彩色列印，但現時已經取消。（資料圖片）

現時持有香港或澳門特區護照，並在香港或澳門出生，或1983年後曾以香港或澳門永久居民身份入境台灣的人士，可經台灣內政部移民署網站，進行網上申請入台證，即是「網簽」，有效期為三個月，可在台灣逗留不超過30日。

自行列印經網上申請的入台證，過往黑白或彩色列印皆可，但在個多月前，當局在入台證之上，規定只接受彩色列印。不少網民在社交平台反映，到達機場才獲告知，只接受彩色列印的入台證，感到不便。

最新版本的入台證之上，取消了「彩色列印」的規定。

不過，日前再有網民發現，入台證之上「彩色列印」的規定取消，變回「以A4白色空白紙格式滿版列印，不可使用回收紙」。不過，到底可否用黑白列印入台證入境，仍未有清晰說明。

《香港01》記者有親友今日抵達當地，獲入境人員親口證實，港澳居民毋須用彩色列印之入台證，亦可入境，即用黑白印刷版本便可。