日本地震恐慌│憂台灣連帶引發地震　港旅遊業界5月台東考察團延後

【日本地震／台灣地震／地震預言／日本旅遊／台灣旅遊】台灣宜蘭縣近海周四（17日）發生規模4.1級地震，而日本今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，甚至鄰近的台灣恐會受到牽連。香港旅遊促進會總幹事崔定邦向《香港01》透露，香港旅行社業界被邀請於今年5月往台東一帶考察，惟團員擔心台灣也連帶引發地震，即使已租酒店，決策人最終決定將考察團延後。



日本今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，鄰近的台灣恐會受到牽連。（資料圖片）

2025年4月17日，台灣宜蘭縣近海發生規模4.1級地震。（台灣交通部中央氣象署網頁截圖）

台灣宜蘭縣近海發生4.1級地震

最近網上不斷傳言日本「南海海槽大地震」即將發生，地震同樣頻發的台灣恐會受到牽連，國泰台北航線的機票價格更創近年新低。而台灣於周四（4月17日）也發生地震，宜蘭縣近海於下午5時8分發生規模4.1級地震，影響範圍包括宜蘭縣、花蓮縣、新北市、桃園市、台中市及南投縣。

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

香港旅遊促進會總幹事崔定邦表示，最近的「南海海槽大地震」傳言，加上緬甸上月28日爆發的8.2級地震，確實已對旅遊業帶來影響，甚至部份旅行社高層也感到憂慮。

香港旅行社業界憂慮地震 台東考察團延後

崔定邦透露，香港旅行社業界被邀請於今年5月往台東一帶考察，據他了解已完成部份準備，包括租賃酒店等，惟團員擔心台灣也連帶引發地震，決策人最終決定將考察團延後。「台東都係地震多發嘅地方，呢個擔心合理嘅，大家都係常人。」

崔定邦指今個月推出的數個台灣團不能成團，最終只能擱置。（資料圖片）

今個月推出數個台灣團都不能成團

崔定邦本身經營的業務範疇亦包括旅行社，他更透露今個月推出的數個台灣團不能成團，最終只能擱置。