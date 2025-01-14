陳先生今年差不多40歲，結了婚，有兩個女兒，在別人的眼中，他擁有一個幸福美滿的家庭和一份穩定的工作，但他每天依然悶悶不樂，上班時常常投訴工作的安排不公，回家又抱怨家庭的責任令他忙於奔命，好像沒有歇息的空間。

他開始失眠，於是便向醫生求助。經過詳細了解診斷，雖然病徵程度未達抑鬱症，還未需要處方藥物，但他確實有點適應障礙，還需要輔導梳理。醫生看見他帶來的購物袋裏載了一些橙，就靈機一觸和他說了一個小故事。



撰文：青山醫院精神健康學院副顧問醫生劉育成



醫生轉介了心理學家，為陳先生進行認知行為治療，他開始明白自己有很多思想陷阱，例如把工作上遇到問題的嚴重性推想到極端災難化。（視覺中國）

醫生說：「其實人生就好像兩個橙，一個大但是酸的，一個是小但是甜的。開心的人，拿到那個大橙，就會稱讚這個橙很大很夠肉，而拿到那個細橙，就會說這個橙真甜。相反，不開心的人，拿到那個大橙就會說它酸，拿到那個細橙，就會嫌他細。」

醫生說這個故事，其實是想帶出認知行為治療的一個概念，說出我們的思想會直接影響我們的情緒和行為，所以如果能夠改變思想和對事物的看法，我們的情緒和行為也會改善。

從此，醫生轉介了心理學家，為陳先生進行認知行為治療，他開始明白自己有很多思想陷阱，例如把工作上遇到問題的嚴重性推想到極端災難化，一個工作上的小缺失，陳先生會害怕失去工作以及無法供養家庭；他又會將焦點過度地集中在負面的細節上，例如他只注意到自己女兒所犯的錯處，包括功課上的不足和與同學相處的小脾氣，但是忘記了女兒的進步和與她相處時帶給自己的無限歡樂，這就是一種訊息過濾的陷阱，只記得負面東西，而忘記其他事物的優點。

經過心理治療，陳先生由意識到自己這些思想陷阱，去到改變自己對事物的看法，增加儲蓄快樂記憶，他的抑鬱情緒也慢慢減少，他亦開始享受工作和家庭生活。

認知行為治療是一種擁有實證的心理治療方法，對抑鬱和焦慮症的療效顯著，患者需要每一個星期回來傾談大約1小時，而療程大約十二到十六節，視乎情況而定。

青山醫院。（資料圖片/鄭子峰攝）

《香港01》「01醫務所」與青山醫院精神健康學院合作，隔一個星期二刊登由醫護人員撰寫的專欄【筆下心澄】。



「澄」即是把水靜放，讓水中物沉澱，然後變得清澈。願你靜心細味每一篇小故事，見微知著，明白自己及別人的內心，把事與情看得更透澈。看得清楚，懂得珍惜，願此專欄能安撫你情緒的波瀾，享受歲月靜好。更希望你把這份體會和你關心的人分享，好讓美好人生的路上多一個夥伴。



故事細節經修改以保障病人私隱。

