仁滙醫務｜陳凱欣︰私家醫院被拖欠數十萬　檢測報告無法通知病人

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】AMG仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日社交平台帳號停運，通訊群組及查詢電話等無人應機。立法會衞生事務委員會委員陳凱欣今早（5日）在港台節目透露，體檢樣本再轉送至私家醫院及化驗所處理，因此苦主不僅限於家長，其中一間私家醫院稱今年未曾收款，估計涉及金額合共數十萬元。惟醫院檢測結果發現部份病人的樣本顯示嚴重敏感，惟受礙於聯絡資料有限，醫院無法通知病人，目前難以估計受影響病人的數目。



仁滙醫務集團近日突然刪除社交平台專頁，部份已預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組追討損失。（資料圖片／黃浩謙攝）

仁滙醫務集團近日突然刪除社交平台專頁，部份已預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組追討損失。（資料圖片／黃浩謙攝）

籲家長毋須過於擔心 可在母嬰健康院繼續打針

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣呼籲家長毋須過於擔心，如對嬰幼接種的疫苗感到懷疑，可向家庭或兒科醫生查詢。她又指，仁滙醫務集團聘用註冊醫生，若有任何醫療問題可作出追討，衞生署也會提供協助，未完成接種的必要疫苗，可到母嬰健康院繼續打針。

陳凱欣透露，仁滙除了提供疫苗服務外，也包括身體檢查，例如簡單驗血及過敏測試等。一般而言，仁滙的醫生先為病人寫轉介信，體檢樣本再轉送至私家醫院及化驗所處理，最後由仁滙的醫生向病人講解檢測結果。

立法會衞生事務委員會委員陳凱欣。（資料圖片／梁鵬威攝）

私家醫院及檢測中心也成為苦主 各損失數十萬元

據陳凱欣了解，仁滙並非逐次付款，而是每隔數個月「找數」，即私家醫院及檢測中心也成為苦主，其中一間私家醫院稱今年未曾收款，直至四月底仍收到仁滙轉介的病人樣本，估計涉及金額合共數十萬元。至於另一間化驗所也涉款數十萬元。

截至昨日（4日）下午5時，消委會接獲投訴累計約600宗，涉款超過339萬元。陳凱欣指，該金額不包括上述醫院及化驗所的損失，相信海關稍後會再作公布。

有病人嚴重敏感 醫院受礙於聯絡資料有限無法通知病情

陳凱欣續指，醫院檢測結果發現部份病人的樣本顯示嚴重敏感，惟受礙於聯絡資料有限，只持有年齡等基本背景，即使醫院希望向病人發送醫療報告及跟進病情，也無法提供協助，目前難以估計受影響病人的數目。

仁滙醫務集團近日突然刪除社交平台專頁，部份已預繳嬰幼兒疫苗套餐的家長成立多個群組追討損失。（資料圖片／黃浩謙攝）

至今只知「懷疑結業」 促當局盡快公布調查結果

陳凱欣促請當局盡快公布調查結果︰「你諗吓件事由上星期發生到今日，我哋仲講緊懷疑結業，呢間公司唔係無名無姓，都幾具規模嘅，又搵到呢間公司負責人姓朱，有商業登記，究竟呢個人𠵱家喺邊度呢？究竟係咪結業呢？有冇任何拘捕行動或者調查行動呢？」

陳凱欣又指，雖然醫生及護士被相關專業守則規管，不准賣廣告及宣傳，但醫療集團則可繞過醫護宣傳疫苗等業務。她擔心未來《私營醫療機構條例》擴展至診所也不能妥善規管，呼籲當局盡快填補相關漏洞。