仁滙醫務疑結業　海關及警方接1356宗舉報　正安排錄口供

AMG仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）近日社交平台帳號停運，通訊群組及查詢電話等無人應機。截至周日（4日）下午5時，海關及警方共接獲1,356宗舉報，正安排報案市民錄口供。海關及警方並正循《商品說明條例》的不良營商手法方向調查。



仁滙醫務集團懷疑結業事件，消委會今日（3日）表示，截至下午4時，共接獲458宗投訴，涉及金額合共超過260萬元。（ 資料圖片/黃浩謙攝）

消委會接600宗投訴 涉款超過339萬元

消委會接獲的投訴，同日累積至約600宗，涉款超過339萬元，最高金額個案逾2.3萬元，平均每宗約5,600元。據消委會表示，投訴個案涉及銷售手法問題、服務延誤、服務質素等，當中以449宗涉店舖結業最多，另有120宗涉及更改或終止合約。

另外，衞生署自3日設立電話專線、電郵和WhatsApp，供受影響市民查詢後，至4日亦接獲43宗查詢，當中25宗涉及兒童疫苗，15宗涉及其他年齡組別的疫苗。

仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）懷疑停運事件，港府5月2日晚宣布成立跨部門專責小組，務求盡快處理有關個案，並為涉事市民提供協助。（資料圖片/黃浩謙攝）

仁滙醫務集團控股有限公司2015年成立，全港有8間醫療中心，包括兒科診所、疫苗接種、身體檢查、過敏測試等，稱至今服務超過10萬人。其業務專攻嬰幼兒疫苗接種，包括多款母嬰健康院未有提供的嬰幼兒疫苗。過往活躍於嬰兒展銷會。