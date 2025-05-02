仁滙醫務疑結業　港府組跨部門小組跟進　海關循不良營商手法調查

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】成立有十年的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）懷疑停運。政府今晚（2日）宣布已成立跨部門專責小組，務求盡快處理有關個案，並為涉事市民提供協助。



跨部門專責小組由保安局、商務及經濟發展局、香港海關、香港警務處、衞生署及消費者委員會代表組成。政府指，海關正積極了解事件，並會就《商品說明條例》的不良營商手法作跟進調查，如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。截至今日下午四時，海關和警方共接獲312宗相關舉報。



據仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）懷疑停運事件，海關和警方截至5月2日下午四時共接獲312宗相關舉報。（資料圖片/黃浩謙攝）

政府的跨部門專責小組由保安局、商務及經濟發展局、海關、警務處、衞生署及消委會代表組成。

海關會就《商品說明條例》的不良營商手法作跟進調查

當中，海關指正積極了解事件，並會就《商品說明條例》（《條例》）的不良營商手法作跟進調查。如發現違反《條例》的情况，會採取適當的執法行動。

仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）懷疑停運事件，港府5月2日晚宣布成立跨部門專責小組，務求盡快處理有關個案，並為涉事市民提供協助。（黃浩謙攝）

至今午4時海關和警方共接獲312宗舉報

截至今日下午四時，海關和警方共接獲312宗相關舉報，而消委會則接獲157宗相關投訴。消委會促請有關私營醫療機構的負責人盡快交代是否已結業及後續安排，以釋除消費者疑慮。消費者如有疑問，可致電消委會熱線2929 2222查詢。

海關籲向仁滙醫務預繳費用市民盡快聯絡 包括致電熱線1828080

海關呼籲已經向該私營醫療機構預繳費用購買服務（包括疫苗注射）的市民，盡快聯絡海關。市民可致電海關二十四小時熱線1828080，或透過舉報罪案專用電郵帳戶（crimereport@customs.gov.hk）或網上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002/）舉報懷疑違反《條例》的事宜。

海關5月2日晚上呼籲已經向仁滙醫務集團預繳費用購買服務（包括疫苗注射）的市民，盡快聯絡海關。（資料圖片/黃浩謙攝）

海關提醒消費者於購買服務時亦應光顧信譽良好的商戶，在作出預繳式消費決定前要謹慎考慮。於購買服務後，應保留交易單據及合約等文件，若日後需作出申訴，可作為基本資料。

早前消息指，有一男六女分別在長沙灣、牛頭角、九龍城及尖沙咀警署報案，報案人聲稱在香港會展中心一個展覽，向仁滙醫務集團購入接種疫苗套餐，包括成人疫苗，其中以嬰兒接種疫苗佔多數。

消息指，當中有報案人曾在上址接種疫苗，但他們最近從新聞或社交媒體中得知仁匯疑關閉, 嘗試聯絡醫務集團的員工不果，出於擔心下到上述警署報案。最早的個案可追溯至2024年8月，涉及金額大約六萬多港幣。消息指，現階段案件被列為「消費糾紛」或「雜項案件」。