仁滙醫務疑結業事件　衞生署把仁滙從疫苗資助等3計劃中暫時除名

【仁滙醫務集團／AMG／疫苗】2015年成立的仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）社交平台賬號停用，查詢電話無人回應，懷疑停運。衞生署今晚（2日）表示，非常關注一間私營醫療機構「懷疑結業」事件，正參跨部門專責小組積極了解和跟進事件，政府會在「基層醫療指南」、「疫苗資助計劃」和「長者醫療券計劃」下把有關私營醫療機構暫時除名。



衞生署指，會向受事件影響的兒童按照「香港兒童免疫接種計劃」一貫安排，接種餘下所需的疫苗，並向合資格兒童提供免費服務，至於計劃以外的疫苗，家長可向家庭醫生查詢，按個人需要選擇為子女接種疫苗。



仁滙醫務集團（Alliance Medical Group）社交平台賬號停用，查詢電話無人回應，懷疑停運。（資料圖片/黃浩謙攝）

「基層醫療指南」、「疫苗資助計劃」和「長者醫療券計劃」暫時除名

衞生署表示非常關注事件，並正參與相關執法部門成立跨部門專責小組積極了解和跟進事件。政府會在「基層醫療指南」、「疫苗資助計劃」和「長者醫療券計劃」下把有關私營醫療機構暫時除名。

在5月1日勞動節假期，仁滙位於沙田的體檢及疫苗中心沒有開門。（資料圖片/黃浩謙攝）

衞生署：疫苗須由註冊醫生處方 有關醫護行為受醫委會規管

衞生署指，根據現行規管醫護專業的法例法規，疫苗須由註冊醫生處方。有關醫護人員的行為受醫委會，以及相關專業行事的法例規管。如事件中有註冊醫生涉嫌違反專業操守，衞生署會將個案轉交醫委會跟進。

屬醫護專業行為以外業務安排 政府已成立跨部門專責小組跟進

至於涉及醫療服務提供，但屬醫護專業行為以外的業務安排，如商業推銷及收費等，則受到其他相關法例規管，政府已成立跨部門專責小組跟進。

有顧客4月30日到仁滙的觀塘辦公室欲領取嬰兒車，發現門外水牌已經拆除，亦沒有人辦公，5月1日公眾假期亦無開門。（洪芷菁攝）

衞生署轄下全港29間母嬰健康院均有為初生至五歲嬰幼兒按照「香港兒童免疫接種計劃」提供免疫接種服務，以預防12種對公共衞生有重要性的傳染病，包括結核病、乙型肝炎、小兒麻痺症、破傷風、百日咳、麻疹、白喉、流行性腮腺炎、德國麻疹、水痘、肺炎球菌病和人類乳頭瘤病毒感染。

翻查資料，仁滙正提供多款母嬰健康院未有提供的嬰幼兒疫苗，包括日本腦炎疫苗、輪狀病毒疫苗、腦膜炎雙球菌疫苗等，亦有提供32至36周懷孕婦女接種的呼吸道合胞病毒疫苗。

會向受事件影響兒童按「兒童免疫接種計劃」安排接種餘下所需疫苗

衞生署表示，會向受事件影響的兒童按照「香港兒童免疫接種計劃」的一貫安排，接種餘下所需的疫苗，並向合資格兒童提供免費服務。

被納入計劃的其他疫苗 家長可向家庭醫生查詢

至於因應科學實證而未被納入計劃的其他疫苗，家長可向家庭醫生查詢，按個人需要選擇為子女接種疫苗。

有顧客4月30日到仁滙的觀塘辦公室欲領取嬰兒車，發現門外水牌已經拆除，亦沒有人辦公，5月1日公眾假期亦無開門。（資料圖片/洪芷菁攝）