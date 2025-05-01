五一黃金周｜長洲旅館入住率爆滿　五成為內地客　留島看太平清醮

內地一連五日五一黃金周今日（1日)開始，本地也是勞動節假期，不少人選擇去長洲遊玩，早上由中環碼頭搭乘入島的高速船爆滿，新渡輪更需加開班次以疏導人流。



下周一（5日）黃金周最後一日也是本港佛誕公眾假期，長洲當日會舉行太平清醮，有飄色巡遊及搶包山比賽，有長洲度假旅店負責人表示，5月1日至4日入住率達100%，近五成為內地客。



今日有小朋友作飄色巡遊彩排。（梁鵬威攝）

今日有小朋友作飄色巡遊彩排。（梁鵬威攝）

今日（1日）為五一黃金周長假期首日，長洲島上人頭湧湧，有不少外地旅客。長洲bnb渡假旅館負責人高女士表示，今年黃金周生意較平日多四成，多去年黃金周多兩成。

長洲bnb渡假旅館負責人高女士表示，5月1日至4日入住率達100%，近五成為內地客。（梁鵬威攝）

長洲bnb渡假旅館負責人高女士表示，5月1日至4日入住率達100%，近五成為內地客。（梁鵬威攝）

高女士解釋，因今年黃金周與太平清醮相連，有更多遊客願為盛事留島，故入住率較去年高，5月1日至4日入住率爆滿，當中近五成為內地客，亦有東南亞可及港人等訂房。

高女士亦稱，旅店平日入住率約為五至六成，周末時可達九成。

早上約10點，中環5號碼頭閘外有人龍，新渡輪開設兩班10時快船接載乘客進入長洲。（梁鵬威攝）