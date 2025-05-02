長洲太平清醮交通｜料5.5早10至午1入長洲高峰　新渡輪將加密班次

長洲太平清醮將於佛誕（5日）舉行，新渡輪表示將增加航班數目疏導人流，預計由中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，高峰期載客班次料達一小時接近6班。警方將於長洲實施人流安全管理措施及特別安排，並預計下午5時至6時是市民離開長洲的高峰時段，呼籲市民盡量避開此高峰時間。至於凌晨舉行的搶包山活動，新渡輪稱將特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務。



長洲新興街街坊會今年飄色主題之一為「逃出K嶇」，靈感來自被困東南亞詐騙園的港人，圖為扮演保安局局長鄧炳強的「色芯」，和「豬仔」、特區護照等道具。（梁鵬威攝）

高峰期每小時載客量較平日增加近兩倍 新渡輪：一小時開近6班船

新渡輪表示，太平清醮會景巡遊將周一下午約1時30分舉行，預計當日由中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，屆時新渡輪將調動所有可使用的後備船隻以增加航班數目疏導人流，預期高峰期每小時載客量將較平日增加接近兩倍，班次達一小時接近6班。

5月1日，有小朋友作飄色巡遊彩排。（梁鵬威攝）

凌晨1時15分特別增設由長洲開往中環渡輪加班服務

為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於5月6日凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。該航班開出後，按正常航班時間表仍有高速船於凌晨2時20分及5時10分在長洲碼頭開出。

新渡輪呼籲，計劃於當日參與會景巡遊的市民考慮於人流高峰期前，即約上午8時至10時前期間乘船前往長洲。

5月1日，有小朋友作飄色巡遊彩排。（梁鵬威攝）

警實施人流安全管理

警方表示，當日將實施人流安全管理措施及特別安排，呼籲市民及早規劃行程。

以下道路實施人流安全管理措施︰

．北社街；

．新興街；

．東灣路；

．海傍街；

．大新海傍路；

．大興堤路；

．中興街；

．大菜園路；

．大新後街；

．興隆正街；

．新興後街；

．文順巷；及

．國民路。



參加長洲太平清醮搶包山選拔賽的選手，200名健兒4月6日參加訓練日。(廖雁雄攝）

料下午5時至6時離開長洲高峰時段

此外，警方將在長洲渡輪碼頭外、長洲公眾碼頭外及昇昌里設置「不准停留區」，市民不可在該等地方停留。警方預計當日下午5時至6時是市民離開長洲的高峰時段，屆時在長洲渡輪碼頭外排隊等候的人士請保持耐心，並遵從現場警務人員的指示。市民如非必要，請盡量避開此高峰時間。