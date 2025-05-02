長洲太平清醮交通｜料5.5早10至午1入長洲高峰 新渡輪將加密班次
撰文：任葆穎
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長洲太平清醮將於佛誕（5日）舉行，新渡輪表示將增加航班數目疏導人流，預計由中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，高峰期載客班次料達一小時接近6班。警方將於長洲實施人流安全管理措施及特別安排，並預計下午5時至6時是市民離開長洲的高峰時段，呼籲市民盡量避開此高峰時間。至於凌晨舉行的搶包山活動，新渡輪稱將特別於凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務。
高峰期每小時載客量較平日增加近兩倍 新渡輪：一小時開近6班船
新渡輪表示，太平清醮會景巡遊將周一下午約1時30分舉行，預計當日由中環前往長洲的人流高峰期為上午10時至下午1時，屆時新渡輪將調動所有可使用的後備船隻以增加航班數目疏導人流，預期高峰期每小時載客量將較平日增加接近兩倍，班次達一小時接近6班。
凌晨1時15分特別增設由長洲開往中環渡輪加班服務
為配合凌晨舉行的搶包山比賽，新渡輪特別於5月6日凌晨1時15分增設由長洲開往中環的普通渡輪加班服務，方便市民觀賞比賽後返回市區。該航班開出後，按正常航班時間表仍有高速船於凌晨2時20分及5時10分在長洲碼頭開出。
新渡輪呼籲，計劃於當日參與會景巡遊的市民考慮於人流高峰期前，即約上午8時至10時前期間乘船前往長洲。
警實施人流安全管理
警方表示，當日將實施人流安全管理措施及特別安排，呼籲市民及早規劃行程。
以下道路實施人流安全管理措施︰
．北社街；
．新興街；
．東灣路；
．海傍街；
．大新海傍路；
．大興堤路；
．中興街；
．大菜園路；
．大新後街；
．興隆正街；
．新興後街；
．文順巷；及
．國民路。
料下午5時至6時離開長洲高峰時段
此外，警方將在長洲渡輪碼頭外、長洲公眾碼頭外及昇昌里設置「不准停留區」，市民不可在該等地方停留。警方預計當日下午5時至6時是市民離開長洲的高峰時段，屆時在長洲渡輪碼頭外排隊等候的人士請保持耐心，並遵從現場警務人員的指示。市民如非必要，請盡量避開此高峰時間。
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