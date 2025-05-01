長洲太平清醮｜飄色巡遊訴詐騙成風、港府「加瘋正茂」　冀有迴響

【五一黃金周／太平清醮／留港消費／香港好去處】長洲太平清醮重頭戲之一的飄色巡遊將於下星期一（5日）舉行，有8個團體參與，約20台飄色。多個街坊會已選好「色芯」，為飄色作好準備，主題包括大熱卡通片《哪吒2》，亦有反映時事的元素，例如關於東南詐騙營等。



有街坊會以「加瘋正茂」為主題，反映星斗市民對2元長者乘車優惠調整，以及公立醫院收費加價不滿。負責構思的新興街街坊會執委梁兆昌說長洲人口老化，受兩項政策影響，故不少街坊讚同主題，希望透過飄色巡遊「能有少少迴響」。屆時兩位「色芯」不會扮演任何官員，只會帶上眼鏡，他說：「有時不可以那麼直接指出，飄色需有想像力。」



長洲新興街街坊會今年飄色主題之一為「逃出K嶇」，靈感來自被困東南亞詐騙園的港人，圖為扮演保安局局長鄧炳強的「色芯」，和「豬仔」、特區護照等道具。（梁鵬威攝）

長洲新興街街坊會今年飄色主題之一為「逃出K嶇」，靈感來自被困東南亞詐騙園的港人，圖為扮演保安局局長鄧炳強的「色芯」，和「豬仔」、特區護照等道具。（梁鵬威攝）

今日有小朋友作飄色巡遊彩排。（梁鵬威攝）

以全運會、KK園區、公院加價等為主題

長洲新興街街坊會今年飄色主題有4個，包括「正義聯盟@東張編」、「加瘋正茂」、「逃出K嶇」及「我們的全運會」。當中，「逃出K嶇」靈感來自被困東南亞詐騙園的港人，「色芯」將扮演保安局局長鄧炳強，準備了豬仔公仔及特區護照等道具。新興街街坊會執委梁兆昌表示，這是為了讚揚鄧炳強將被禁錮人士帶回香港。

「加瘋正茂」主題飄色台，上層設有餅圈暗示「阿茂整餅」。（梁鵬威攝）

「加瘋正茂」表達對公院收費及$2優惠改動不滿

另一個主題「加瘋正茂」，梁兆昌表示是反映市民對公立醫院收費加價，及長者2元乘車優惠更改的不滿。兩位「色芯」都將配戴眼鏡，其中一位將扮演大灣區護士，寓意醫療收費加價，部分人需轉至內地求醫。

另一位「色芯」就戴上廚師帽化身虛構角色「阿茂」，飄色台上層以餅乾砌成一圈，寓意「阿茂整餅」。兩位「色芯」都將配戴眼鏡，梁兆昌強調並非扮演任何官員。

今日有小朋友作飄色巡遊彩排。（梁鵬威攝）

今日有小朋友作飄色巡遊彩排。（梁鵬威攝）

意指陳茂波及盧寵茂？街坊會：自行想像

梁兆昌認為長洲人口老化問題嚴重，醫療收費加價對市民有影響，故不少街坊讚同該主題，希望透過飄色巡遊反映時事及民生，「能有少少迴響」。主題中的「茂」字是否意指財政司司長陳茂波及醫務衞生局局長盧寵茂，梁兆昌笑言「咁啱兩位官員名中都有茂字及戴眼鏡」，但不會直接指出及扮演角色，需靠觀眾自行想像。

問及近年構思有關時事及政治的主題會否感到受限，他表示主題無關政治，僅反映時事民生，故無擔憂。他舉例，「逃出K嶇」反映詐騙猖獗，同時亦讚揚鄧炳強救回被禁錮者。

新興街街坊會執委梁兆昌表示希望透過飄色巡遊反映時事及民生，能夠得到迴響。（梁鵬威攝）

6歲的品丞表示喜愛打欖球，今年扮演欖球運動員。（梁鵬威攝）

長洲北社街坊會主席李智偉表示，每年北社街坊會都有36棟小包山，小包山上的平安包全部由街坊捐贈。（梁鵬威攝）

有飄色以《哪吒》為主題

長洲北社街坊會同樣有4個主題，包括大熱電影《哪吒2》，以及「馬不停蹄」、「寶蓮燈」等。主席李智偉表示，北社街坊會主打古裝及動態的飄色，例如飾演「哪吒」的色芯將在飄色上層踩風火輪，「馬不停蹄」則將讓兩位「色芯」以搖搖板的形式在飄色台中扮騎馬，冀市民看得開心。