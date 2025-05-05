五一黃金周結束　大批內地客乘高鐵離港　有人讚香港食物種類多

內地一連五日的「五一黃金周」今日（5日）結束，不少內地旅客結束在港旅程，在西九站乘高鐵回內地。



來自廣州的張小姐認爲，香港雖然很擠擁，但勝在有很多不同種類的東西吃。除了本地特色食物外，他們亦有吃日本菜，她認爲在香港的體驗也是頗好的。



一連五日內地五一黃金周5月5日結束。下午在高鐵西九龍站，不少內地旅客乘車北返。（鄭子峰攝）

一連五日內地五一黃金周5月5日結束。下午在高鐵西九龍站，不少內地旅客乘車北返。（鄭子峰攝）

一連五日內地五一黃金周5月5日結束。下午在高鐵西九龍站，不少內地旅客乘車北返。（鄭子峰攝）

在高鐵站出境大堂，雖然不斷有人入閘，但人數不算很多，亦明顯少過抵港大堂。

廣西旅客來香港拜佛 6天留在大嶼山座寺廟

現場有人來香港不是爲了旅遊。來自廣西的秦女士特地來香港拜佛，6天也留在大嶼山的一座寺廟裏，完全沒有到香港其他地方。她有很多隨身行李，記者還以爲是在香港購買的東西，豈料全是衣物。被問及對香港有何印象，她說：「還可以呀，繁榮昌盛。」

來自廣西的秦女士特地來香港拜佛，6天也留在大嶼山的一座寺廟裏。（何頴賢攝）

廣州旅客：香港雖然很擠擁 勝在有很多東西吃

張小姐認爲香港雖然很擠擁，但勝在有很多不同種類的東西吃。（何頴賢攝）

來自廣州的張小姐與家人一起來香港旅遊，逗留了3天。她認爲香港雖然很擠擁，但勝在有很多不同種類的東西吃。除了本地特色食物外，他們亦有吃日本菜。所以，她認爲在香港的體驗也是頗好的。

至於消費方面，她直言物價比內地大部分地方高，但也能接受，自己亦沒有計算旅費。

一連五日內地五一黃金周5月5日結束。下午在高鐵西九龍站，不少內地旅客乘車北返，出境層候車大堂坐滿人。（鄭子峰攝）

一連五日內地五一黃金周5月5日結束。下午在高鐵西九龍站，不少內地旅客乘車北返，出境層候車大堂坐滿人。（鄭子峰攝）

劉先生對香港印象不錯：「有點擁擠，但整體印象還是不錯，很方便。」（何頴賢攝）

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加拿大旅客先遊香港 再坐高鐵北上內地遊玩

劉先生在加拿大工作，趁放長假到中國旅行，香港是其中一站，正準備乘高鐵繼續旅程。他去了銅鑼灣、尖沙咀等地，對香港印象不錯，「有點擁擠，但整體印象還是不錯，很方便。」

3天的旅程，他花了二三千元。至於爲什麼會選擇香港，他表示從多倫多直航到香港的班機選擇較多，亦比直航到北京、上海等地便宜。

根據入境處數字，今年「五一黃金周」首4日有83萬內地旅客訪港，較去年同期上升約15萬。