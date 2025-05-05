五一｜西貢東壩變垃圾山　環團籲採預約制　流水式兩小時遊破邊洲

【五一黃金周／五一黃金周假期／五一好去處／五一黃金周內地假期／西貢／東壩／破邊洲／麥理浩徑／地質公園】西貢東壩一帶近年成為內地旅客打卡熱點，不過也帶來環境污染等問題。有環團今早（5日）在商台建議加入預約制度，規定旅客須在閘口的遊客中心完成登記，再由政府認可的地質公園導賞員，帶領他們兩小時流水式遊覽破邊洲等景點，估計每日可接待2,000名旅客。否則環境一旦被破壞，便失去生態旅遊的賣點，本末倒置。



破邊洲觀景台旁的陡坡有一些垃圾。（資料圖片／顏銘輝攝）

破邊洲觀景台人頭湧湧。（資料圖片／顏銘輝攝）

綠色和平生態旅遊項目主任夏淳權於上周六（3日）曾到西貢東壩視察，發現破邊洲一帶最為擠逼，沿途的山徑及觀景台都人頭湧湧，部份旅客甚至跨過欄杆及封鎖線只為「打卡」，構成一定的安全隱憂。「好明顯有封鎖線存在，但係好多遊客都照樣跨過去啦，為咗影靚啲嘅相。」

環團強調垃圾不僅限東壩︰西灣、鹹田灣已經出現好多

夏淳權認為，政府不應只在東壩加派人手清理垃圾，由於旅客沿着麥理浩徑不斷尋找心儀位置露營，東壩鄰近地區的垃圾問題更為嚴重。「都唔剩係我哋講，其他環團都提及一去到遠少少，西灣呀，鹹田灣呀，其實已經出現好多垃圾，同埋露營衍生出嚟嘅污染問題。」

綠色和平生態旅遊項目主任夏淳權（左）。（資料圖片）

《香港旅遊發展藍圖2.0》提及生態旅遊 但無原則性指引

夏淳權強調，生態旅遊講求可持續性，在吸引旅客的同時，應優先保育環境，否則便本末倒置。他建議當局做好研究，制定原則性的方向，學習外國推行生態旅遊的措施，包括旅客需要出席簡介會方可報名生態旅遊等。

最大問題係政府雖然講左好耐《香港旅遊發展藍圖2.0》有提到生態旅遊，但政府一直對生態旅遊冇原則性指引畀大家，我都唔知政府想達到乜嘢目的。 綠色和平生態旅遊項目主任夏淳權

生態教育及資源中心總監程詩灝。（資料圖片）

當年列入地質公園應立即加入預約制度︰10幾年嚟冇改善

生態教育及資源中心總監程詩灝在相同節目表示，自西貢及新界東北被列入地質公園的一刻，政府理應考慮管理措施，例如加入預約制度以限制人流。他又指，台灣及澳洲等地早已採取網上預約，批評當局10多年來沒有任何改善。

東壩可能只係冰山一角，疫情期間東坪洲直情恐怖到水都冇一滴飲，所有水賣晒，成個島冇水啦冇嘢食啦。呢啲我諗已經發生咗，問題係政府幾時醒覺去做管理。 生態教育及資源中心總監程詩灝

西貢破邊洲近年大受內地旅客歡迎。（資料圖片／顏銘輝攝）

籲旅客經北潭涌閘口進入東壩須完成登記 由官方導賞員帶領

程詩灝指出，大部份旅客經北潭涌閘口進入東壩，若規定他們須在閘口的遊客中心完成登記，再由政府認可的地質公園導賞員，帶領他們兩小時流水式遊覽破邊洲等景點，則可妥善解決問題。

程詩灝估計，按目前本港過百名合資格導賞員計算，若每日分開上午及下午兩輪，每輪帶領25名旅客遊覽，即西貢東壩每日可承受約2,000名旅客。

萬宜地質步道。（漁護署網頁圖片）

可在山徑安排巡邏員要求出示許可證加強監察

至於途經高流灣及浪茄等路線進入西貢東壩的旅客，程詩灝認為相關旅客人數不多，建議當局在山徑安排巡邏員，要求旅客出示許可證，足以達到加強監察的效果。

翻查資料，香港地質公園在2009年正式成為中國國家地質公園，2011年再成為世界地質公園網絡的成員，更名中國香港世界地質公園，其後再在2015年被聯合國教科文組織認可，全名為「香港聯合國教科文組織世界地質公園」。