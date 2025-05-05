五一黃金周｜首4日83萬內地客訪港 比往澳門多19萬 9萬港人遊澳
撰文：林遠航
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一連五日的黃金周今日（5日）進入尾聲。據入境處數字，黃金周首四日，共有83萬人次的內地旅客訪港；據澳門治安警察局數字，同期訪澳內地客則有近62萬人次，而同期有約9萬港人訪澳。
北上方面，四日共有124.5萬港人經港珠澳大橋、六個陸路口岸、高鐵站、中國客運碼頭前往內地。
41萬港人昨出境 八成北上
入境處資料顯示，昨日有585,901人次入境香港，653,086人次出境，合共逾123萬人次。港人方面，有401,877人次入境，比出境少不足一萬，昨日有411,341人次出境。
近八成北上內地，當中最多人經羅湖及落馬洲支線（即福田口岸）口岸北上，分別有98,872人次及84,894人次。
黃金周首4日有83.2萬人次內地旅客來港
內地旅客方面，昨日有150,375人次來港，四日都高過去年五一黃金周同日。當中近四分一，即35,757人次坐高鐵入境，另26,204人次經落馬洲支線口岸到港，另各約2萬人經羅湖口岸及深圳灣口岸到港。出境共有195,456人次，比入境人次多超過4.5萬。
累計四日有83.2萬人次內地旅客來港，比去年五一黃金周五日76.6萬人次總和，多出約6.6萬人次或8.6%。扣除出境的83萬人次，尚有約2,000名內地旅客留港。
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澳門：黃金周旅客比去年同期升超過四成
澳門治安警察局數字則顯示，黃金周首四日，訪澳旅客有757,251人次，比去年同期升超過四成。當中，內地客有618,104人次，最多人入境是5月2日，有超過19萬人次。
另外，同期訪澳的港人有90,472人次，最多人經港珠澳大橋，有52,860人次。同期，港人經港珠澳大橋離港總共有17.3萬人次，即同期經港珠澳大橋北上人次為12.2萬人。連同經六個陸路口岸、高鐵站、中國客運碼頭北上的112.3萬人次，即本月頭四日，共有124.5萬港人北上。
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