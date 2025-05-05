五一黃金周｜蘭桂坊SoHo周日人流不及周六　酒吧：今年生意升近半

今年內地五一黃金周各遊客區近日都人頭湧湧、逼滿旅客，連被形容為「遺址」的中環蘭桂坊，回復昔日人氣鼎盛。記者周日（4日）晚上9時後到場視察，發現人流未如周六（3日）多，不過仍有不少人到場玩樂及打卡。



有蘭桂坊酒吧和中環卑利街SoHo區餐廳負責人不約而同指，比起去年同期，今年黃金周的生意有所增長，其中「蘭桂吧」負責人表示，錄得4至5成增長，認為增長與深圳實施居民「一簽多行」有關，不論是本地還是內地客的消費意欲也有所增加。



5月4日晚上9時後，中環蘭桂坊人流雖然不多，但也不至於靜寂，仍有不少人到場玩樂及打卡。（洪戩昊攝）

5月4日晚上9時後，中環蘭桂坊人流雖然不多，但也不至於靜寂，仍有不少人到場玩樂及打卡。（洪戩昊攝）

5月4日晚上9時後，中環蘭桂坊人流雖然不多，但也不至於靜寂，仍有不少人到場玩樂及打卡。（洪戩昊攝）

周六蘭桂坊SoHo區人流多 內地網民形容「HK is back」

有內地網民周日（4日）在小紅書發帖，稱周六晚（3日）在中環蘭桂坊「見到這輩子加起來都沒見過的洋人（外籍人士）」；亦有網民上載在中環SoHo區卑利街、荷里活道一帶拍攝的照片，到晚上街上仍有人潮，形容「HK is back（香港回來了）！」

有網民在小紅書上載多張5月3日在蘭桂坊拍攝的照片，稱「見到這輩子加起來都沒見過的洋人」。（小紅書圖片）

有網民在小紅書上載多張5月3日在蘭桂坊拍攝的照片，稱「見到這輩子加起來都沒見過的洋人」。（小紅書圖片）

5月4日晚上9時後，中環卑利街SoHo區人流相比蘭桂坊明顯較少。（洪戩昊攝）

5月4日晚上9時後，中環卑利街SoHo區人流相比蘭桂坊明顯較少。（洪戩昊攝）

5月4日晚上9時後，中環卑利街SoHo區人流相比蘭桂坊明顯較少。（洪戩昊攝）

有網民上載5月3日在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡。（小紅書圖片）

有網民上載在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡。（小紅書圖片）

有網民上載在卑利街一帶拍攝的照片，有不少人在街上把酒談歡，大部份為外籍人士。（小紅書圖片）

酒吧負責人：恢復深圳居民「一簽多行」帶來生意增長

記者周日晚9時後到蘭桂坊視察，人流偏少，蘭桂坊酒吧「蘭桂吧」負責人唐女士表示，相比去年五一黃金周，今年錄得4至5成增長。唐女士認為，生意增長與恢復深圳居民「一簽多行」有關。

唐女士續說，不論是本地還是內地客的消費意欲也有所增加，「以前疫情嗰幾年，啲人都習慣咗唔出嚟消費，但係𠵱家慢慢開始多咗人出嚟消費同埋放鬆。始終啲人工作都有壓力，嚟蘭桂坊就係最好嘅放鬆方式。」

蘭桂坊酒吧「蘭桂吧」負責人唐女士指，不論是本地還是內地客的消費意欲也有所增加。（洪戩昊攝）

卑利街餐廳五一生意多數千元 負責人：多了來自不同國家客人

卑利街餐廳Uma Nota負責人Pineda先生也不約而同指，比起去年同期，今年的五一黃金周生意有所增長，比去年15至20萬元營業額，今年輕微上升數千元。他直言不會形容為有進步，但今年五一黃金周長周末，確為餐廳帶來很多來自不同國家的客人，尤其多了韓國人。

中環卑利街餐廳Uma Nota負責人Pineda先生表示，不會形容今年五一黃金周生意為有進步，不過這個長周末確為餐廳帶來很多來自不同國家的客人，尤其多了韓國人。（洪戩昊攝）

韓國女遊客留港5日：來港是為了品嚐美食

採訪完Uma Nota後，記者立即在卑利街碰到韓國遊客金小姐。她趁假期來港旅遊，逗留5天，無計劃再到內地其他城市。她表示，這次來港是為了品嚐美食，而她10年前來過香港，知道卑利街有不少餐廳，所以便到了這裏。5天的旅程，她與旅伴共花費約1,000美元，即約7,800港元。

記者採訪「蘭桂吧」時也遇到一位南京旅客張先生。他與友人趁五一黃金周南下旅行，除了香港外，也到了深圳等地。他以往來過香港，曾路過蘭桂坊，看到很多人，今次來則感覺冷清了很多。