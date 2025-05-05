太平清醮搶包山｜數百人等入場　排頭位觀眾清晨5時入長洲有原因

長洲太平清醮重頭戲「搶包山」比賽於周二（6日）凌晨0時舉行，大會今晚（5日）10時開始派入場籌。約晚上9點，排籌區外已有數百人等候，當中排頭位的市民今日凌晨約5時半已搭船到長洲排隊，稱已親身觀看搶包山比賽十數年，今年更有過往一齊排隊的團友進入搶包山決賽，冀到場支持。



長洲在5月5日佛誕舉行太平醮。在舉行搶包山的北帝廟遊樂場，有人一早在外等候觀看。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上11時許，參加者已到場準備。（夏家朗攝）

長洲在5月5日佛誕舉行太平醮。晚上尚有部份島外居民及遊客留下等看搶包山，先行「醫肚」。（梁鵬威攝）

長洲在5月5日佛誕舉行太平醮。晚上尚有部份島外居民及遊客留下等看搶包山，先行「醫肚」，有食肆座無虛席。（梁鵬威攝）

搶包山是長洲一年一度於太平清醮結束後舉行的攀登競賽，每年吸引不少人到場觀看。今年設有4個區域供市民觀賞賽事，於夜晚10時派發免費籌。約晚上9時，排籌區外已有數百人等候獲取入場券，人龍打蛇餅，有島內區民表示今年特別多人。

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上10時派入場籌前，已有數百人在排隊，當中有不少島外居民及遊客。（夏家朗攝）

長洲太平清醮重頭戲搶包山5月6日凌晨0時在北帝廟遊樂場舉行，在5月5日晚上10時派入場籌前，已有數百人在排隊，當中有不少島外居民及遊客。（夏家朗攝）

約晚上9時，排籌區外已有數百人等候獲取入場券，人龍打蛇餅，有島內區民表示今年特別多人。（林子慰攝）

長洲在5月5日佛誕舉行太平醮，晚上尚有部份島外居民及遊客留下等看搶包山。（梁鵬威攝）

排頭位觀眾：要來支持今年入圍決賽「排隊團友」

排頭位的張先生表示，為於活動中佔有利觀賞位置，今日凌晨約5時半已搭船入島排隊。他稱已親身觀看搶包山比賽十數年，結識了幾位一齊提早入島排隊看搶包山的團友，今年有團友談健鴻報名參加搶包山，更闖入決賽，冀望比賽時可親身支持對方。

至於為何不在長洲租住度假屋過夜，他表示團友及自己皆有家室，只可提早搭船入島排隊。

排頭位的張先生（右一）表示，已親身觀看搶包山比賽十數年，結識了幾位一齊提早入島排隊看搶包山的團友，今年有團友闖入搶包山決賽，冀到場支持。（林子慰攝）

內地客行完麥理浩徑後特意入長洲看搶包山

內地旅客余小姐、龍小姐、鄭小姐等人表示，5月1號時來港參加麥理浩徑100公里徒步團，導遊與她們分享搶包山活動的資訊，剛完成徒步團，便於下午5時搭船入島，冀觀看香港傳統活動，活動完結後將搭船出島至租住的旺角酒店。

鄭小姐首次來港，她表示很喜歡香港，既有城市化之景，又有戶外景觀，而且還有如長洲般的小島風情。余小姐則說：「香港保護野生動物的措施不錯。」他們特意請多了幾天假在香港遊玩。他們分享麥理浩徑於內地的徒步團中以風景優美著稱，是很多徒步登山客的嚮往之地。

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。其中一台飄色的色芯扮演國家隊跳水代表、女子奧運金牌全紅嬋。（周令知攝）

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。其中一台飄色的色芯，扮演獲得獎牌的世一劍神張家朗。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。其中一台飄色扮演文化體育及旅遊局局長羅淑佩。（梁鵬威攝）

+ 7

排隊長洲居民：第二次親身到場看

居住於長洲的劉先生表示，今日約下午5、6時與家人開始排隊，途中曾去不同地方閒逛。他們表示，是次為他們第二次親身到場看，過往通常會於假期外遊。問及是次為何未有外遊，他表示「太多人」，故留港。

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。其中一台飄色反映詐騙，小女孩扮演被騙到詐騙園區的港人。（周令知攝）

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。其中一台飄色扮演透過優才計劃移居香港的桌球大師奧蘇里雲。（梁鵬威攝）

長洲太平清醮5月5日舉行，下午舉行飄色巡遊，吸引大批市民及遊客觀看。焦點飄色「加瘋正茂」出場，小男孩扮演整餅阿茂，搞出個加醫療費用計劃出來，他扮哪一位官員呼之欲出。（梁鵬威攝）