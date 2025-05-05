長洲太平清醮飄色．足本重溫｜巡遊色芯扮阿茂出場　哪吒常出現

今日（5日）是農曆四月初八佛誕，長洲按傳統舉行太平清醮，下午1時半先有飄色巡遊，為時約兩小時。20台飄色逐一出場，由小朋友擔當「色芯」，扮演財政司司長陳茂波、醫務衞生局局長盧寵茂、文化體育及旅遊局局長羅淑佩等；也有多台飄色扮演中國神話人物，除了孫悟空及牛魔王，尚有《白蛇傳》白娘娘，但都不及這一位——哪吒，至少有三台。



到午夜0時0分，將在長洲北帝廟遊樂場足球場舉辦搶包山決賽，九男三女健兒爭奪包山王及包山后殊榮。《香港01》將再直播。



今日也是內地五一黃金周最後一日，天文台預測今日受低壓槽過境影響，料晚上有幾陣驟雨，局部地區有雷暴。



【15:18】差不多來到尾聲，出台的色芯扮演高鐵乘務員，向觀眾拋糖。其後是另一台哪吒飄色。

【15:03】另一台哪吒造型飄色出來，之後有一台是孫悟空及牛魔王造型飄色。扮演牛魔王男童4歲半，他說很好多玩、不辛苦，但擰頭說不知牛魔王故事。他們之後的飄色，是《白蛇傳》白娘娘。

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【14:57】數名小朋友穿着運動衫飄色出來，原來是宣傳第十五屆全運會，吉祥物也有一齊參與巡遊。

【14:54】數名小朋友作敦煌古裝打扮，表演「飛天」柔軟舞姿。

【14:50】十數名小朋友踩着小型單車「衝」進來，單腳企在座位上，他們頭盔上夾一個平安包模型。

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。這台飄色色芯扮演文化體育及旅遊局局長羅淑佩。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。(梁鵬威攝）

【14:35】根據內地電視劇《大奉打更人》主角造型的飄色出來，原來他們是飄色色芯第二代，他們的父母年幼時都扮過色芯，同行的巡遊人士開遮幫手擋太陽及打氣，

【14:17】「正義聯盟」飄色出來，下面有4歲男童扮包青天，上面則有兩位小女孩色芯，一人扮正義女神，一人扮《東張西望》女主持。

【14:13】焦點飄色「加瘋正茂」出場，有小女孩扮護士派心心，大紙牌寫有「茂叔提醒你 醫療又加價」。下面另一個小男孩色芯，打扮成整餅師傅，但帽子上有一個代表醫療的十字，中間有個「茂字」，料是扮財政司司長陳茂波加醫務衞生局局長盧寵茂合體。

【14:07】第一台哪吒飄色出來，扮演的色芯還口咬住一粒珍寶珠，還踩着風火輪。

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。(梁鵬威攝）

【13:55】巡遊隊伍請出長洲島上供奉的神祇如天后娘娘、洪聖大王等像巡遊。

【13:50】在巡遊路線新興街，巡遊未開始之時，有人在街道旁設置沙灘椅，並索價100元一位。

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【13:45】20台飄色逐一路過中興街，有色芯扮演文化體育及旅遊局局長羅淑佩、透過專才計劃移居香港的桌球大師奧蘇里雲、以及大熱中國動畫角色哪吒。

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕下午1時半，長洲行太平清醮飄色巡遊始開始，20台飄色逐一經過各主要街道。(梁鵬威攝）

【13:30】飄色巡遊開始。

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

5月5日佛誕，長洲當日舉行太平清醮，有搶包山及飄色巡遊，長洲各方在5月1日已全力準備。(梁鵬威攝）

約20台飄色巡遊 有涉哪吒、東南亞詐騙營及「加瘋正茂」為主題

今年的飄色巡遊有8個團體參與，共有約20台飄色。多個街坊會已選好「色芯」，為飄色作好準備，主題包括大熱卡通片《哪吒2》，亦有反映時事的元素，例如關於東南亞詐騙營等。

有街坊會以「加瘋正茂」為主題，反映星斗市民對2元長者乘車優惠調整，以及公立醫院收費加價不滿。負責構思的新興街街坊會執委梁兆昌早前表示，長洲人口老化，受兩項政策影響，故不少街坊讚同主題，希望透過飄色巡遊「能有少少迴響」。屆時兩位「色芯」不會扮演任何官員，只會帶上眼鏡，他說：「有時不可以那麼直接指出，飄色需有想像力。」

新興街街坊會執委梁兆昌表示希望透過飄色巡遊反映時事及民生，能夠得到迴響。（梁鵬威攝）

「加瘋正茂」主題飄色台，上層設有餅圈暗示「阿茂整餅」。（梁鵬威攝）

▼5月1日 長洲各方準備舉行太平清醮▼



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▼長洲太平清醮飄色巡遊2024▼

