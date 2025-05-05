長洲太平清醮｜小演員準備就緒　母憂女突超重　近期要少吃多運動

今日（5日）是五一黃金周的最後一日，亦是長洲太平清醮，不少人都入島觀看飄色巡遊及搶包山。早上10時半，新興街街坊會一群小演員換上戲服及化妝。其中扮演保安局局長鄧炳強的小演員連續第二年參與，表示能夠參與巡遊很開心，因為會上電視及在報章上出現。



街坊會早前舉辦海選招募小演員，有300人報名。住天后的林太，其6歲女兒入選。由於女兒的身高體重已達「色芯」上限，近期女兒要多做運動及不要吃太飽以保持身型。



新興街街坊會近中午進行醒獅儀式。（譚曉彤攝）

新興街街坊會近中午進行醒獅儀式。（譚曉彤攝）

新興街街坊會近中午進行醒獅儀式。（譚曉彤攝）

7歲的蔡洺翰今年扮演保安局局長鄧炳強。（譚曉彤攝）

7歲的蔡洺翰第二年參與飄色巡遊、今年扮演保安局局長鄧炳強。（譚曉彤攝）

將軍澳小演員第二年參與 父望訓練忍耐力

7歲的蔡洺翰去年扮演勞工及福利局局長孫玉菡，今年扮演保安局局長鄧炳強。他說鄧炳強「去救咗啲畀人賣豬仔去緬甸KK園區嘅香港人」，能夠再次參演很開心，「因為會好多人睇到，會上電視同埋報紙」。

他們一家四口住將軍澳區，昨晚花逾千元在長洲住宿一晚。父親蔡先生表示，原本扮演鄧炳強的小演員臨時退出，街坊會於是邀請兒子「復出」。他表示長洲飄色是香港獨有，國家非物質文化遺產，又認為活動對小朋友是個好的訓練。蔡先生說：「佢上年都知道好熱，今年再試一試忍耐力同埋面對群眾壓力。」

有小演員扮演國家隊跳水選手全紅嬋。（譚曉彤攝）

有小演員扮演國家隊跳水選手全紅嬋。（譚曉彤攝）

有小演員扮演被KK園區綁架的女子。（譚曉彤攝）

有小演員扮演被KK園區綁架的女子。（譚曉彤攝）

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母憂女兒突超重 近月少吃多運動

新興街街坊會負責人早前表示，由於長洲生育率下跌，以及長輩擔心小朋友太辛苦，所以飄色巡遊有「人才荒」。街坊會早前舉辦海選到島外「搶人才」，招募4至7歲、身高少於一米、體重少於18公斤的小演員，有300人報名。

住天后的林太，其女兒林玥甯經兩輪遴選後脫穎而出。（譚曉彤攝）

林玥甯經兩輪遴選後脫穎而出。（譚曉彤攝）

住天后的林太，其女兒林玥甯經兩輪遴選後脫穎而出，她說有教導女兒擺出一些姿勢，亦有播放以往飄色巡遊的片段，「同佢講有好多旅客、市民會睇，畀佢有個準備」。

由於「色芯」有高度及重量限制，林太太說：「唔可以食咁多嘢，唔可以超重，要佢做下運動。平時佢唔食嘢，我就不斷叫佢食多啲食多啲，呢排佢話唔食就食。」林太太又說會全程陪着女兒，「希望佢比心機，唔好中途落嚟。」