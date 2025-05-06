内地客轉攻生態文化遊　學者倡地質公園徵費　推城市郊野遊套票

五一黃金周昨日結束，共有110萬人次訪港，當中約92萬為内地旅客，較去年同期升約20%。西貢萬宜水庫、麥理浩徑等郊外景點，以至旺角和油麻地等橫街小巷，過去數天均人山人海，成為不少內地客熱門景點。



有學者分析，疫後内地旅客更傾向於郊外徒步、港懷舊文化景點，同時傾向即日往返内地，人均消費較低，建議政府在地質公園增設保育收費，平衡管理公園的支出，並允許在郊外經營付費營地，增加旅客帶來的經濟效益；同時多保育本土懷舊景點，構思結合城市與郊野的多日旅遊套餐，並提供多日票或套票優惠，提升旅客留港過夜的誘因。



五一黃金周期間共有110萬人次訪港，約92萬為内地旅客。（鄭子峰攝）

五一黃金周期間共有110萬人次訪港，約92萬為内地旅客。（鄭子峰攝）

倡郊外地區引入美食車 允經營付費營地

經濟學者李兆波指，疫情後内地旅客旅行模式轉變，更多旅客傾向到郊外徒步，並選擇即日往返内地，因此在零售和飲食上的消費力度較低。他建議政府參考澳洲巨石景點烏魯魯Uluru做法，在地質公園收取數十元的保育費，平衡管理公園的支出，並增加旅客來港的經濟效益。

他亦建議政府在萬宜水庫等郊外地區引入美食車等餐飲服務等，或容許在郊外經營付費營地等。惟他強調價錢必須合理，「當佢哋選擇低消費旅行模式，我哋都需用平民化服務吸引佢哋消費。」

位於西貢的萬宜水庫是小紅書上的熱門景點，五一假期期間吸引大量旅客前往。（資料圖片/顏銘輝攝）

李兆波建議政府考慮在地質公園收取20至50元的保育費，從而平衡管理公園支出，並增加旅客來港的經濟效益。（資料圖片）

學者建議推城市郊野多日遊套餐 吸客留港過夜

香港中文大學酒店及旅遊管理學院副教授尹振英亦指，疫後内地客更重視文化和綠色旅遊，購物不再是首要目的，吸引内地客留港過夜成帶動經濟的重要因素，她建議旅遊業界推出結合城市與郊野的多日旅遊套餐，並提供多日票或套票優惠，提升旅客停留的誘因。

對於在郊野公園徵收保育費，她認為適當收取保育費可管理遊客數量，並為景點帶來經濟收益。她並引述一份内地有關跨境旅行的研究指，近七成高端旅客均願意支付溢價以支持具社會責任的旅遊服務。

尹振英指，疫後内地客更重視文化和綠色旅遊，購物不再是首要目的。（受訪者提供）

楊淑芬指，深圳推出一簽多行後，當地旅客來港次數越趨頻繁，不再流連於傳統景點，反而選擇觀看香港的獨有節慶盛事及文化活動。（資料圖片）

內地客愛深度遊 多保育本土懷舊景點

除了郊外徒步，近年亦有内地旅客選擇到港深度遊。旅議會總幹事楊淑芬指，自深圳推出一簽多行後，當地旅客來港次數越趨頻繁，對港熟悉程度增加，部分旅客不再流連於傳統熱門景點，反而選擇觀看香港的獨有節慶盛事及文化活動，如到鵝頸橋看打小人、參加歷史導賞團等。

她指，這類旅客注重旅行體驗，購物意欲較低，因此不應單以「購物」作招徠，反而應向他們推廣香港獨有文化和山徑等，推出更多深度遊產品，吸引他們在港過夜和消費。「要令佢哋覺得只係一日行山係唔足夠，要留多一日先得。令佢哋行完山願意留低食海鮮、睇埋盛事，甚至第二日到鳳凰山睇埋日出先走。」

尹振英表示，香港的懷舊景點亦是對旅客的吸引力之一。她舉例，不少旅客會到訪九龍城寨公園、尖沙咀前水警總部和文武廟等地，了解背後的歷史故事和想象舊時香港的面貌，保育與適當翻新這些景點對吸引旅客，和打造旅遊城市形象至關重要。