五一黃金周多區逼爆　李家超要求當局檢討人流壓力　掌握旅客路線

內地五一黃金周假期結束，共110萬旅客人次訪港，按年增加22%，本港多區逼爆，港鐵落馬洲站更一度手機網絡崩潰。行政長官李家超形容丁財兩旺，不過要求文體旅局針對人流壓力點總結經驗，加強電訊網絡流量、網上排隊資訊；同時掌握「KOL」推介路線變化，開發新旅遊配套服務。



五一黃金周第二日（2025年5月2日），港鐵落馬洲站逼爆，導致手機網絡崩潰，大量內地旅客無法購買車票，整個大堂沒有半點空間。（小紅書圖片）

五一黃金周多區逼爆 落馬洲站手機網絡崩潰

五一黃金周期間，尖沙咀、旺角等多區逼爆，部分人散落大圍等社區追景點「打卡」，港鐵落馬洲站的手機網絡上周五（2日）更崩潰，大量內地旅客無法通過支付寶及微信購買車票。

五一黃金周內地旅客逼爆香港各處，其中港鐵旺角東站大堂一度有過百人排隊出閘，閘機前絕大部份為內地旅客。（潘耀昇攝）

針對人流壓力點總結經驗 加強電訊網絡、網上排隊資訊

李家超出席行政會議前見記者，主動提到今年五一黃金周香港有值得總結經驗及優化的地方，稱已經要求文化體育及旅遊局及有關部門，與業界總結經驗，並且向由政務司司長陳國基領導的跨部門節慶安排工作小組匯報，針對人流壓力點以及旅客新常態旅遊模式和喜好，進一步優化各個環節。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

首先，善用科技應用方面，李家超認為要加強人流壓力點的電訊網絡流量，利用科技監察人流，網上提供人流及輪候情況資訊，提供手機或網上預約排隊時間等，更要強化預案應對突發需要；

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

掌握「KOL」推介路線變化 開發新旅遊配套服務

第二，李家超認為要針對旅客新常態旅遊模式和喜好方面，收集及分析資料，研究開發新旅遊配套服務，更好照顧大量旅客的新喜好，例如生態遊、文化遊、打卡遊、地道美食遊等，尤其掌握「KOL」和內地媒體推介景點和路線的不斷變化。

李家超說政府會聯同業界共同推動和開拓新旅遊服務，認為除了可以分流熱門景點的人流，更可以通過提升新旅遊模式的配套和經濟元素，帶來新體驗和更多經濟效益。

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

訪港旅客人次按年增逾兩成 李家超：丁財兩旺

李家超總結五一黃金周經驗時，提到當局事前努力採取一系列措施，確保整體情況安全和有序，舉例西貢萬宜水庫東壩有特別交通安排，保持秩序和交通暢順。

內地五一黃金周5月5日結束，本港一連三日佛誕連周末也結束。下午在高鐵西九龍站，不少北上內地度假的港人坐高鐵回港，出閘機人流不斷。（鄭子峰攝）

他引述數據指黃金周合共有110萬人次旅客來港，按年增加22%，其中內地旅客增長約20%、非內地旅客增加約30%。最多內地旅客來港的是5月2日，共26.7萬人次，按年升約40%，非內地訪客當日亦增加44%。

他指香港多個景點和打卡點大受歡迎，大量旅客令多個行業生意增加，形容丁財兩旺。他舉例酒吧、食肆營業額增長，引述有酒吧表示增幅達4至5成，零售業界有指生意上升4成，感謝各行業及部門。