五一黃金周內地客麥當勞過夜　李家超：非高端旅客也要包容歡迎

今年五一黃金周破紀錄大批內地旅客訪港，部分人無訂酒店，反到油尖旺麥當勞過夜。行政長官李家超今日（6日）出席行政會議前被問到此類現象會否影響本港經濟，他說香港既有高端訪港旅客，亦有非高端旅客，香港作為好客的城市要有包容氛圍。李家超表示，香港若樂意、包容和照顧不同旅客的氛圍，會為整體的旅遊經濟帶來正面影響，已要求文體旅局和業界總結經驗，照顧好不同旅客的體驗。



5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超：內地客新旅遊模式會常態化

內地五一黃金周結束，共110萬人次旅客來港，按年增加22%，其中內地旅客增加20%、非內地旅客增加30%，李家超形容今年黃金周香港「丁財兩旺」。

五一黃金周期間，晚上尖沙咀北京道的麥當勞分店有大約50人「留宿」，趴在桌上休息。（陳永武攝）

五一內地客麥當勞過夜 李家超：香港要讓旅客感覺受歡迎

不過，部分內地旅客未有在香港住酒店，而是到麥當勞過夜，《香港01》於五一黃金周期間一個晚上，到尖沙咀北京道的麥當勞分店觀察，一度有大約50人「留宿」。

李家超被問到部分內地旅客在快餐店過夜或露營，會否影響本港經濟時指內地旅客有很多新旅遊模式，相信將來會常態化，強調作為好客城市的香港，要讓旅客覺得受歡迎，處理好內地旅客的新喜好、新模式。

5月6日，五一黃金周結束後，行政長官李家超見記者。他強調，香港有高端和非高端旅客，要有包容的氛圍。（盧翊銘攝）

李家超：香港有非高端客 要有包容氛圍

李家超說，如果讓旅客覺得香港只歡迎某一類旅客，對香港的整體印象不好，「亦不會使香港成為一個旅客歡迎的地方」，所以香港應該處理好內地旅客的「新旅遊模式」，亦要設計新旅遊路線。

我哋應該有一個好歡迎旅客的態度，樂意、包容和照顧不同旅客的氛圍……咁對香港整體的旅遊、經濟效益，都係好正面。 行政長官李家超

李家超要求文體旅局和業界總結經驗及搜集資料，明白內地旅客的需求、歡迎多類型的旅客，照顧好不同人的體驗。他強調，香港有高端和非高端旅客，要有包容的氛圍。

我哋亦都要有一種歡迎旅客的心態，就係有高端旅客，亦都有啲非高端的旅客。整體來講，歡迎旅客的形象，會對各方面帶來好處。 行政長官李家超

5月6日，行政長官李家超出席行政會議前見記者。（盧翊銘攝）

李家超以自身舉例：旅行可以很簡單

李家超以自身旅行經驗為例，說旅行可以很簡單，也可以是一個購物機會，呼籲應該從整體出發去考量旅客需要。