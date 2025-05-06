日本地震恐慌｜大灣區航空減東京大阪機?　官方：合併部份5月航班

【日本地震／日本地震預言／日本旅遊／大灣區航空／日本航線優惠／航班取消／東京／大阪】日本自今年不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。大灣區航空周二（6日）推出限時優惠，日本航線來回機票升級至25公斤，甚至可免費更改機票一次。



惟有旅遊資訊平台指大灣區航空已取消5月至7月東京及大阪過百班機。大灣區航空回應《香港01》指，根據目前市場情況，已合併部份5月份航班，強調有關安排屬業界因應市場變化的做法，如發現任何失實報道，會保留法律追究權利。



另一方面，大灣區航空在4月15日開通兩條香港往返內地的固定航線，目的地為桂林及張家界。旅遊達人項明生表示，受到日本地震的傳言影響，日本航線需求急降。他估計大灣區航空調動部份日本航班，改飛內地新航線。「聽航空界講內地需求返返嚟，開內地線賺錢機會仲多過日本線。」



大灣區航空繼續縮減日本航線。（資料圖片／廖雁雄攝）

大灣區航空由即日起至5月9日，推出日本航線來回機票升級行李優惠。（官方圖片）

大灣區航空推優惠 日本航線來回機票升級至25公斤

大灣區航空周二（6日）在社交媒體公布，由即日起至5月9日，推出日本航線來回機票升級行李優惠。任何在7月1日至11月30日由香港出發的日本航線，旅客只要購買「鍾意飛」或「自在飛」的票價種類，原本20公斤的寄艙行李升級至25公斤，另外「鍾意飛」更可免費更改機票一次。

優惠日期︰2025年5月6日至5月9日



出發日期︰2025年7月1日至11月30日（從香港出發）



優惠航點︰東京、大阪、仙台、米子、德島



行李限額︰7公斤手提行李及「升級」至25公斤寄艙行李



日本自今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，打擊港人赴日旅遊意欲。（資料圖片）

首都直下地震的模擬影像（YouTube@ANNnewsCH）

▼東京千葉埼玉發生7級強震30年內發生率高達70% 內閣府發放災難模擬影像▼

+ 8

有旅遊資訊平台指大灣區航空取消東京大阪過百班航班

不過有旅遊資訊平台近日指大灣區航空正在縮減東京班次，估算由5月8日至7月10日期間，共取消39對航班，部份日子只剩下一班機。至於大阪線同樣縮減，估算5月至10月期間，共取消65對航班，而最近出發的日子只剩下一班機，回程夜機更被取消。

另一個旅遊資訊平台則上傳一張電郵截圖，內容指大灣區航空已通知乘客，5月份某日從東京返回香港的航班被取消。

有旅遊資訊平台近日稱，大灣區航空正在縮減東京班次。（網頁截圖）

大灣區航空︰6月及7月東京航班現如常可供預訂

大灣區航空回應《香港01》指，因應市場情況，例如消費者需求的變化，故調整個別航線的班次，有關安排屬業界因應市場變化的做法。

大灣區航空針對東京航線再回應指，根據目前市場情況，已合併部份5月份航班，並主動通知已訂票的乘客，作出適切的票務安排，以盡量減低可能造成的影響。至於6月及7月份的東京航班，現在如常可供訂購。

對於網上的傳言，大灣區航空強調，如發現任何失實報道，會保留法律追究權利。

網民從日本漫畫《我所看見的未來》解讀所謂的預言，當中包括今年日本、台灣及菲律賓海底大地震。（《我所看見的未來》漫畫封面截圖）

南海海槽5個區域（香港大學地球科學系助理教授劉昕提供）

南海海槽有數個不同板塊。（天文台網頁）

海嘯模擬結果顯示若南海海槽上發生9.1級淺層地震，香港部分沿岸區域有機會受顯著海嘯影響。（天文台網站）

大灣區航空今年2月至3月曾取消128個航班

大灣區航空今年初曾公布，取消2月至3月共128個航班，估計約5,500名乘客受影響。當時大灣區航空解釋，由於已訂購的新飛機付運延誤，加上機隊個別客機到期檢查，未能投入服務，因此航班編排受到影響，個別航線航班需要整合及取消。

張家界機場舉行歡迎儀式。（大灣區航空圖片）

大灣區航空4月15日開通桂林及張家界航線

另一方面，雖然大灣區航空調整日本部份航線的業務，但同時積極擴展內地航線，包括在今年4月15日開通的桂林及張家界，每周分別固定提供2對及3對航班。

旅遊達人項明生表示，「聽航空界講內地需求返返嚟，開內地線賺錢機會仲多過日本線。」（資料圖片）

項明生︰聽航空界講開內地線賺錢機會仲多過日本線

究竟消費者需求有何變化？旅遊達人項明生表示，由於受日本漫畫家預言的「2025年7月5日毀滅性災難」影響，香港各間航空公司的日本航線乘客量急降，於是紛紛推出減價優惠。

他估計航空公司調動部份原飛日本線的航機，改飛內地新航線，「聽航空界講內地需求返返嚟，開內地線賺錢機會仲多過日本線。」