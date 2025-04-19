日本地震傳言下料港人轉攻北上團　有旅行社推$899江南6日團吸客

【日本地震／台灣地震／地震預言／日本旅遊／台灣旅遊】港人熱門旅遊目的地日本，今年起不斷傳出「南海海槽大地震」將會發生，台灣也同樣受到地震陰霾牽連。旅遊促進會總幹事崔定邦表示，部份顧客轉往內地體驗豪華遊，包括長江郵輪遊，或轉玩南疆及北疆等，或乘坐數小時高鐵到鄰近城市。



崔定邦分析指，自內地高鐵網絡日益成熟，內地團可乘坐高鐵往返不同景點，相對於旅遊巴能夠大幅縮減車程，即變相可減少旅遊日數，可節省更多餐飲及酒店費用，旅行社從而可調整團費。由於內地團相對於其他地區更具競爭力，最終爆發內地旅遊熱潮。



日本為港人熱門旅遊目的地日本，惟今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，部份港人考慮取消遊日計劃。（資料圖片)

日本長野縣周五晚5.0級地震 台灣宜蘭縣周四4.1級地震

最近網上不斷傳言日本「南海海槽大地震」即將發生。周五晚（18日）日本氣象廳公布，長野縣在晚上8時19分發生5.0級地震，至於同受地震傳言影響的台灣，周四（17日）發生地震，宜蘭縣近海於下午5時8分發生規模4.1級地震。

日本今年起不斷傳出「南海海槽大地震」即將發生，鄰近的台灣恐會受到牽連。（資料圖片）

香港旅遊促進會總幹事崔定邦的業務範疇包括旅行社。他發現最近推出的日本團報名進度緩慢，例如大阪世博團等，不如以往快速爆滿，而今個月推出的數個台灣團不能成團，最終只能擱置。

崔定邦料部份港人棄遊日台 轉報內地豪華遊或高鐵遊

崔定邦估計部份港人轉往內地體驗豪華遊，包括長江郵輪遊，或轉玩南疆及北疆等，部份則可能乘坐數小時高鐵到鄰近城市。「佢哋都係要求去日本嘅水平，唔會係兩三日中山遊。」

旅遊促進會總幹事崔定邦。（資料相片）

高鐵網絡日益成熟取代旅遊巴 內地團車程縮短

崔定邦分析指，即使不計及大灣區旅行團，內地中長線的團費與疫情前相近，無明顯變動，加上自從內地高鐵網絡日益成熟，內地團可乘坐高鐵往返不同景點，相對於旅遊巴能夠大幅縮減車程，即變相可減少旅遊日數。

崔定邦以潮汕團為例，過往乘坐旅遊巴需時半日，團友容易感到疲倦，目前業界逾八成潮汕團已改為乘坐高鐵。「朝早出發，中午已經可以開始行程。」

2025年4月18日，復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上。（黃寶瑩攝）

車程縮短助旅遊日數減少 內地團費變相減價

若以江西景德鎮為例，乘坐旅遊巴需要逾3個小時返回南昌下榻的酒店，惟高鐵只要40多分鐘，過去長達約一周的行程，現在僅4日便能夠完成。

換言之，旅行社較過往能更有效控制成本，受惠於車程縮短，旅遊日數減少，節省更多餐飲及酒店費用，即團費相對減少，變相減價，最終消費者能夠從中得益。

2025年4月18日，復活節假期首日，西九龍高鐵站有不少港人拖行李箱北上。（黃寶瑩攝）

崔定邦分析，新冠疫情結束帶來的「報復式旅遊」已消退，適逢香港經濟狀況不明朗，觀察到港人旅遊謹慎格價，更講求性價比。他相信內地團受惠於高鐵，相對於其他旅遊產品更具競爭力，最終突圍而出，爆發內地旅遊熱潮。

內地城市出盡力吸引港人 內地團吸引力提升

崔定邦又指，其他內地城市有見深圳受惠於港人北上熱潮，也希望分一杯羹，「出盡奶力」吸引港人到當地消費，例如今日搭載近800名港人的高鐵專列團抵達長沙南站後，當地便舉行盛大的歡迎儀式，讓港人感到備受尊重，進一步提升內地團的吸引力。

所以一到假期香港人走晒一定係有原因，愈走愈遠。 香港旅遊促進會總幹事崔定邦

縱橫遊今年積極推出內地低價團，「激筍江南6天團」團費低至899元。（縱橫遊圖片）

「激筍江南6天團」行程包括乘搭竹林小火車。（縱橫遊圖片）

內地團性價比高 江南6日團坐竹林小火車低至$899

其實本港旅行社近年已做好步署，加強推出內地團，例如縱橫遊今年積極推出內地低價團，其中「激筍江南6天團」玩轉紹興、杭州及無錫，行程包括乘搭竹林小火車、參觀兜率天宮等，團費低至899元。該團推出後大受歡迎，目前5月所有出發日期已成團，其中一團更名額已滿。

東瀛遊執行董事禤國全今年初也表示，觀察到去年內地團的表現，相比日本及韓國更為理想，尤其是高鐵直達的地方，因此今年會繼續力谷內地團產品。