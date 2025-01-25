年宵2025｜皇仁師兄弟擺檔薪火相傳　捨熊貓與蛇以自家設計攻維園

位於銅鑼灣大坑的皇仁書院過去每年都會參與維園年宵市場，惟新冠疫情爆發，該校悠久傳統一度停擺。不過有10名畢業舊生趁踏入社會前，今年夥拍皇仁現屆學生會「最後探戈」，他們期望合作籌備擺檔的過程中傳授經驗，讓皇仁書院的精神薪火相傳。舊生容志恆說︰「我哋可能之後未必再搞，但同學仔除咗有回憶之外，可以學到嘢，有啲經驗，再將經驗傳畀下一屆，再下一屆，令到呢傳統可以一直延續落去。」



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去年疫情結束維園年宵恢復乾貨檔 畢業舊生自立門戶圓夢

皇仁書院與維多利亞公園只有一街之隔，受益於優越的地理位置，農曆新年期間參與維園年宵市場，一直是該校的傳統活動。惟新冠疫情的爆發，無情打破歷屆的傳承，直至去年維園才恢復乾貨攤檔，惟學生們受礙於經驗不足，即使畢業舊生樂意提供意見，籌備時間也難免變得更長。

不過皇仁書院的「兄弟情」深厚，雖然舊生們去年為了彌補遺憾，與舊校分道揚鑣，自立門戶開設「人間関係株式会社」圓夢，但他們即將踏入社會，未來或沒有機會再戰維園年宵，因此今年為了傳承寶貴的經驗，夥拍皇仁現屆學生會「最後探戈」。

快將在中大醫學院畢業的皇仁舊生容志恆。（歐陽德浩攝）

不跟隨大熊貓經濟 所有貨品由學生自行設計

相對於其他學校團隊主力大熊貓或蛇年應節產品，「人間関係株式会社」則自成一格，所有貨品均由學生們自行設計，例如日系文青風格帆布袋、具皇仁書院風格的上衣、印有廣東歌歌詞的貼紙等，今年更參考年輕人熱愛的精靈寶可夢，特別推出具本地特色的卡牌鎖匙扣。

皇仁舊生容志恆解釋，雖然近年本港流行大熊貓經濟，但他認為特別的產品款式反而更能夠吸引顧客，因此設計的產品呼應主題「人間關係」，提醒大眾百忙之中亦要切記休息。「就好似Ian（陳卓賢）話齌，留一天與你喘息，休息下輕鬆下Chill下，就繼續努力。」

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開幕前一日大雨攤檔漏水 同學集思廣益巧用水樽接雨水

即將在中大醫學院畢業的容志恆，過去曾跟隨前輩參與維園年宵，無奈隨後疫情爆發，成為中學生涯末期的遺憾，因此今次參與年宵市場最主要目的為傳授經驗。他表示，沒想到師弟們非常踴躍報名參與年宵市場，經過學生會面試招募及甄選後，最終決定由30人組成團隊，包括20名中二至中五的現屆學生，以及10名畢業舊生。

被問到如何評價後輩，容志恆則提到維園年宵開幕前一日，突然下起滂沱大雨，由於攤檔由帆布及竹棚搭建而成，難免出現漏水，不過團隊在集思廣益後，立即找出補救方法，在「窿窿罅罅」的下方放置水樽接載雨水。他大讚師弟們是「醒目仔」，笑說可放心功成身退。

▼2022年1月16日 皇仁書院學生轉戰南豐紗廠參與年宵市集▼



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冀皇仁書院傳統薪火相傳︰將經驗傳畀下一屆再下一屆

訪問當日為維園年宵開幕首日，但容志恆對團隊充滿信心，目標將所有貨品售罄。他想到舊生即將踏入社會工作，明年或無時間參與籌備及擺檔的過程，期望可趁着今次機會，共同創造最後的回憶，將皇仁書院的精神薪火相傳。