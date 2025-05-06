國泰空姐白酒當水給3歲男童喝　港媽親述：子現飲東西都問是否酒

一名香港母親在內地社交平台「小紅書」發文，指國泰航空空姐誤將白酒當水，給其3歲兒子喝。國泰其後向她發道歉信，但她不接受。



該名港媽徐太向《香港01》親述事件，批評機組人員事發後沒有展現關心其子態度；而國泰事後3次以電郵聯絡她，也只是談及賠償方案，並沒有問候小孩。她重申不重視賠償金額，而是希望國泰正視錯誤。她指事件對兒子造成心理影響，現時每次喝東西也會問是不是酒，她會根據醫療意見再檢視賠償是否合理。



國泰航空表示，在整個航程中，機組人員定期觀察該男的狀況。在航機抵達後，有關乘客及其家人如常離開機艙。



涉事一家三口4月24日晚上乘坐國泰航空CX255航班，由香港前往倫敦希斯路機場。（小紅書圖片）

一家三口在小朋友「飲酒」前及後座位變動。（小紅書圖片）

港媽徐太批評空姐無展現關心小孩情況態度

港媽徐太一家在4月24日晚乘國泰CX255航班，由香港前往倫敦希斯路機場。她指，空姐派餐後，3歲兒子跟爸爸要水，指原本的水「很酸」。她接過來一試，發現原來是白酒，隨即告訴空姐，但對方只把白酒換回水，並沒有展現關心小孩情況的態度。其後有較高級的機組人員過來處理事件，但只是問她拿取電郵地址「開case」記錄事件，同樣沒有關心小孩情況。

航程中每30分鐘檢查兒子情況 形容受盡精神折磨

其後，在她要求下，空中服務員經廣播找了一位機上法國醫生乘客查看男童狀況。該醫生在沒有觸碰男童的情況下便說無問題，更說在法國，小孩5歲起就喝酒了。醫生的行徑，加上無法核實醫生的身份，令徐太不信服其判斷。

在剩餘的機程中，徐太一直灌水給兒子喝，每30分鐘檢查其狀況，她形容受盡精神折磨。

指兒子現無明顯症狀 擔心對腦部造成影響 已造成心理影響

徐太表示，事後國泰曾3次以電郵聯絡徐太，最新的賠償方案爲賠償小孩機票費用，外加優惠劵，並承諾會承擔其子的醫療開支。

她表示，雖然兒子現時沒有明顯症狀，但擔心事件會對他的腦部造成影響，所以會在英國找醫生持續跟進。她指事件對兒子造成心理影響，現時每次喝東西也會問是不是酒，她會根據醫療意見再檢視賠償是否合理。

國泰的其中一封電郵，對事件道歉。（小紅書圖片）

不滿3封電郵只談及賠償方案 無問候兒子、無解釋當時情況

徐太重申不重視賠償金額，而是希望國泰正視錯誤。她指，國泰在3封電郵均只談及賠償方案，並沒有問候兒子，亦沒有解釋當時情況，令她不能接受，「好失望，香港人都搭國泰㗎嘛。不過我以後都唔會再搭。」她希望國泰可以改善類似事件的程序，例如要確認乘客有沒有食物敏感、所有酒類飲品也在乘客面前倒等。

國泰航空對該宗「誤將含酒精飲料提供給未成年顧客的事件」表示深切歉意。（國泰航空圖片）

國泰表示深切歉意 機組人員有定期觀察該男童狀況

國泰航空回覆《香港01》查詢時表示，對該宗「誤將含酒精飲料提供給未成年顧客的事件」表示深切歉意，為審慎起見，事情發生後，機組人員已立即聯絡機上醫療人員，並諮詢了獨立醫療機構以確保該名小童的安全，同時提供相關的協助和支援。

國泰表示，在整個航程中，機組人員定期觀察該男的狀況。在航機抵達後，有關乘客及其家人如常離開機艙。

國泰稱高度重視這個案，並立即啟動內部調查，確保採取適當的跟進行動，並已提出補償方案，會繼續向乘客及其家人提供適切的支援。