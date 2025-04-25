國泰下周開辦烏魯木齊航線 陳美寶冀帶領港航空貨運業更上一層樓
國泰航空下周一（28日）起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線，每周提供4對航班。運輸及物流局局長陳美寶今日（25日）在慶祝酒會上致辭時表示，中央去年擴展一簽多行「個人遊」（自由行)計劃八個城市包括烏魯木齊，今日這個航線的開通，正好回應國家對香港的關顧和囑咐。
陳美寶說，香港作為國際航空樞紐和轉機樞紐，可以透過這個新的航點帶動、增強香港競爭力，更加期望國泰航空可以帶領香港整個航空貨運業更上一層樓，透過這個新的窗口打造一條新的貨物通道，將世界各地不同航點帶來的空運產品，透過香港國際機場，再轉運到內地的不同的城市。
新航線將以空中巴士A330-300航機營運。國泰今日舉行慶祝酒會，由國泰集團行政總裁林紹波主持。新航線會以空中巴士A330-300營運，設商務及經濟客艙，預料逢星期一、四、六及日運作。連烏魯木齊新航點，國泰在內地客運航點總數將增至20個。
林紹波致辭時表示，今日的航線啓動禮有多重意義，新疆烏魯木齊是絲綢之路上經濟發展核心地區，有美酒、有產品、有各樣的貨品。
運輸及物流局局長陳美寶致辭時表示，這一屆特區政府不單止航空、航運、物流，也特別着重旅遊發展、經濟、文化，國家非常着重香港本地的旅遊和經濟發展，所以去年5月中央擴展一簽多行「個人遊」計劃，新增烏魯木齊等8個城市，這個航線的開通正好回應國家對香港的關顧和囑咐。
她續說，新疆烏魯木齊以往是絲綢之路上的經濟發展核心地區。今日國家推展「一帶一路」，烏魯木齊同樣扮演着一個很重要的窗戶角色，由於它面對中亞，不單可以將香港連通內陸，更可以做到跨洲，甚至將香港的視野帶到「一帶一路」沿線地方。
我亦期待可以從林總裁口中得知未來國泰航空的長遠路線圖，有助我們繼續在世界地圖上「插旗」，於內地和海外的地方散播和鞏固香港的影響力和話語權。
陳美寶說，香港作為國際航空樞紐和轉機樞紐，可以透過這個新的航點帶動、增強香港競爭力，更加期望國泰航空可以帶領香港整個航空貨運業更上一層樓，透過這個新的窗口打造一條新的貨物通道，將世界各地不同航點帶來的空運產品，透過香港國際機場，再轉運到內地的不同的城市，也可以透過烏魯木齊到「一帶一路」沿線的地方；同樣地也可以將「一帶一路」或烏魯木齊——在新疆這麼龐大的資源，發掘到的一些美食和高價值、有重量的貨品帶到香港。
她指出，香港國際機場能夠在過去有14年獲選為全球最繁忙貨運機場，每一點每一滴都是國泰員工和機場同業員工打拼回來的，每一票貨均得來不易。
陳美寶提及美國關稅問題，「這個始終是一個陰霾」，她說最近和物流、航空業界都有很密切的溝通，大家在面對目前一些比較不明朗、有風險的環境下都是遇強愈強，希望拓展一些新市場，找到一些新貨源。她表示，政府會作一個帶領的角色，希望能承接特首李家超所說，香港要深化國際交往和合作，也要拓展新的市場、新的貨源，最重要是擴展朋友圈。
她表示，除了鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，不能單純追求客運量或貨運量，更要深化和多元化香港所提供的服務，如最近都很積極地吸引一些外資落戶香港，當中有不少服務都和日後機場的發展有關，例如飛機維修、飛機拆解，而最重要的就是人才培訓。「做到多元化，我們才會不怕競爭、不怕挑戰。面對國際所帶來的一些不明朗因素，香港可以鞏固好自己，好好發揮我們在一國兩制下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。」