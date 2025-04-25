國泰下周開辦烏魯木齊航線　陳美寶冀帶領港航空貨運業更上一層樓

國泰航空下周一（28日）起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線，每周提供4對航班。運輸及物流局局長陳美寶今日（25日）在慶祝酒會上致辭時表示，中央去年擴展一簽多行「個人遊」（自由行)計劃八個城市包括烏魯木齊，今日這個航線的開通，正好回應國家對香港的關顧和囑咐。



陳美寶說，香港作為國際航空樞紐和轉機樞紐，可以透過這個新的航點帶動、增強香港競爭力，更加期望國泰航空可以帶領香港整個航空貨運業更上一層樓，透過這個新的窗口打造一條新的貨物通道，將世界各地不同航點帶來的空運產品，透過香港國際機場，再轉運到內地的不同的城市。



在今日國泰慶祝酒會上，香港新疆聯誼會一班身穿維吾爾族傳統服裝的女士與嘉賓在台上跳傳統舞蹈，國泰集團行政總裁林紹波（右三）也一起跳。

在今日國泰慶祝酒會上，香港新疆聯誼會一班身穿維吾爾族傳統服裝的女士與嘉賓在台上跳傳統舞蹈，國泰集團行政總裁林紹波（右二）也一起跳。

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新航線將以空中巴士A330-300航機營運。國泰今日舉行慶祝酒會，由國泰集團行政總裁林紹波主持。新航線會以空中巴士A330-300營運，設商務及經濟客艙，預料逢星期一、四、六及日運作。連烏魯木齊新航點，國泰在內地客運航點總數將增至20個。

林紹波致辭時表示，今日的航線啓動禮有多重意義，新疆烏魯木齊是絲綢之路上經濟發展核心地區，有美酒、有產品、有各樣的貨品。

國泰航空4月28日起開辦來往香港與新疆烏魯木齊直航航線，每周提供4對航班。

運輸及物流局局長陳美寶致辭時表示，這一屆特區政府不單止航空、航運、物流，也特別着重旅遊發展、經濟、文化，國家非常着重香港本地的旅遊和經濟發展，所以去年5月中央擴展一簽多行「個人遊」計劃，新增烏魯木齊等8個城市，這個航線的開通正好回應國家對香港的關顧和囑咐。

她續說，新疆烏魯木齊以往是絲綢之路上的經濟發展核心地區。今日國家推展「一帶一路」，烏魯木齊同樣扮演着一個很重要的窗戶角色，由於它面對中亞，不單可以將香港連通內陸，更可以做到跨洲，甚至將香港的視野帶到「一帶一路」沿線地方。

我亦期待可以從林總裁口中得知未來國泰航空的長遠路線圖，有助我們繼續在世界地圖上「插旗」，於內地和海外的地方散播和鞏固香港的影響力和話語權。 運輸及物流局局長陳美寶

運輸及物流局局長陳美寶期望透過這個新的航點帶動，國泰航空可以帶領香港整個航空貨運業更上一層樓。

陳美寶說，香港作為國際航空樞紐和轉機樞紐，可以透過這個新的航點帶動、增強香港競爭力，更加期望國泰航空可以帶領香港整個航空貨運業更上一層樓，透過這個新的窗口打造一條新的貨物通道，將世界各地不同航點帶來的空運產品，透過香港國際機場，再轉運到內地的不同的城市，也可以透過烏魯木齊到「一帶一路」沿線的地方；同樣地也可以將「一帶一路」或烏魯木齊——在新疆這麼龐大的資源，發掘到的一些美食和高價值、有重量的貨品帶到香港。

她指出，香港國際機場能夠在過去有14年獲選為全球最繁忙貨運機場，每一點每一滴都是國泰員工和機場同業員工打拼回來的，每一票貨均得來不易。

運輸及物流局局長陳美寶（左三）期待可以從國泰集團行政總裁林紹波（左四）口中得知未來國泰航空的長遠路線圖，於內地和海外的地方散播和鞏固香港的影響力和話語權。

陳美寶提及美國關稅問題，「這個始終是一個陰霾」，她說最近和物流、航空業界都有很密切的溝通，大家在面對目前一些比較不明朗、有風險的環境下都是遇強愈強，希望拓展一些新市場，找到一些新貨源。她表示，政府會作一個帶領的角色，希望能承接特首李家超所說，香港要深化國際交往和合作，也要拓展新的市場、新的貨源，最重要是擴展朋友圈。

她表示，除了鞏固香港作為國際航空樞紐的地位，不能單純追求客運量或貨運量，更要深化和多元化香港所提供的服務，如最近都很積極地吸引一些外資落戶香港，當中有不少服務都和日後機場的發展有關，例如飛機維修、飛機拆解，而最重要的就是人才培訓。「做到多元化，我們才會不怕競爭、不怕挑戰。面對國際所帶來的一些不明朗因素，香港可以鞏固好自己，好好發揮我們在一國兩制下，擁有背靠祖國、聯通世界的獨特優勢。」