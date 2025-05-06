國泰航空空姐將白酒當水給機上3歲男童喝　國泰道歉　港媽拒接受

【國泰航空／空姐／空中服務員／白酒／國泰道歉】「咱們3歲小孩差點沒命，國泰你付（負）得起這責任嗎？」一名香港母親在內地社交平台「小紅書」發文，指4月24日由香港乘搭國泰航空客機往倫敦途中，3歲兒子指空姐給的水「很酸」，她接過來一試，發現原來是白酒，隨即告訴空姐，但對方只把白酒換回水。雖然機上有醫生乘客協助檢查後指其子無問題，不過已叫她全程緊張兒子情況，每30分鐘作出檢查。



該位母親乘客其後向國泰正式投訴，國泰承認空中服務員犯錯（mistake），向她衷心致歉。但她不接受，遂將事件公開，爭取公道。



國泰航空表示，航機抵達後，有關乘客及其家人如常離開機艙。公司高度重視這個案，並已提出補償方案，會繼續向乘客及其家人提供適切的支援。



涉事一家三口4月24日晚上乘坐國泰航空CX255航班，由香港前往倫敦希斯路機場。（小紅書圖片）

一家三口坐商務艙 3歲男童自己坐一個座

涉事家庭4月24日晚上乘坐國泰航空CX255航班，由香港前往倫敦希斯路機場。一家三口坐商務艙，分開坐在三個相連座位，3歲兒子也是自己坐。

一家三口在小朋友「飲酒」前及後座位變動。（小紅書圖片）

男童指水很酸 港媽一飲發現是白酒：我這慌了

該名港媽在「小紅書」帖文中表示，當日空姐派餐後，兒子跟爸爸要水，指原本的水很酸。她立即拿起來喝了一口，發現是白酒。「我這慌了」，立即跟空姐反映，但對方只看了一眼，然後把白酒拿走，換回水後便離開。

港媽表示，此時十分憤怒，立即跟高級空中服務員投訴，對方才問小孩喝了多少，但當時已無法搞清楚。

空服員機上廣播找到醫生乘客即時檢查 指男童無問題

在港媽要求下，空中服務員經廣播找了一位機上法國醫生乘客查看男童狀況。她表示，該醫生說其兒子無問題，更說在法國小孩5歲起就喝酒了。她引述空服員稱，既然醫生說無事，她的兒子便無事，並請她注意其子有沒有症狀，並叫他不舒服要跟母親說。

港媽並不信服，一直灌水給小孩，並根據chatGPT的建議，每30分鐘檢查其小孩的狀況。港媽再引述空服員跟其小孩說「你不會生我氣的是嗎？」，她指做錯事的空姐沒有跟他們道歉。

國泰的道歉信。（小紅書圖片）

國泰回信港媽道歉 承認承認空中服務員犯錯

港媽其後向國泰投訴，國泰其後向她發出道歉信，承認空中服務員犯錯（mistake），指有關情況不符公司服務要求。國泰表示，在事後已提醒空服員必須先查核清楚，才向客人提供。

但她並不接受，遂到小紅書發文，希望小紅書網民可以幫她轉發文章，還她們一個公道。

港媽表示，在英國，向5歲以下兒童提供酒精飲品屬犯法；而在香港，任何人在業務過程中向未成年人供應令人昏醉酒類亦是犯法，最高可被判罰款5萬元。

母親查了資料，顯示在英國，給5歲以下小孩喝酒是犯法的。（小紅書圖片）

母親查了資料，顯示在香港，向未成年人供應酒類亦是犯法的，最高可被判罰款5萬元。（小紅書圖片）

國泰表示深切歉意 機組人員有定期觀察該男童狀況

國泰航空表示，對該宗「誤將含酒精飲料提供給未成年顧客的事件」表示深切歉意，為審慎起見，事情發生後，機組人員已立即聯絡機上醫療人員，並諮詢了獨立醫療機構以確保該名小童的安全，同時提供相關的協助和支援。

國泰表示，在整個航程中，機組人員定期觀察該男的狀況。在航機抵達後，有關乘客及其家人如常離開機艙。

國泰稱高度重視這個案，並立即啟動內部調查，確保採取適當的跟進行動，並已提出補償方案，會繼續向乘客及其家人提供適切的支援。

家庭醫生林永和：相信不足以引致嚴重後果

家庭醫生林永和指，若遇上此情況，應即時觀察小孩的反應，看看會否有嘔吐等情況，或看看其口腔有沒有損傷。他指喝水的確可沖淡酒精。

他表示，飛機上的杯一般只有約200毫升，杯內液體則只有約100毫升；即使小孩將約100毫升的白酒喝光，相信亦不足以引致嚴重後果。