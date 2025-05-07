美聯前經紀涉受賄逾3萬元　逾放盤客資料傳兩行家　3人被廉署起訴

廉政公署今日（7日）落案起訴美聯物業地產代理江家成、嘉誠地產（集團）有限公司董事兼股東唐稀爾及周霆鋒涉嫌行賄受賄，洩露「放盤客」資料。



廉署調查發現2022年5月至10月期間，江家成涉嫌從嘉誠地產收取32,500元賄款，把美聯物業資料庫內逾千項「放盤客」資料，傳送給唐稀爾和周霆鋒等人，以便嘉誠地產向有關人士兜售地產代理服務。



3人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，江家成另被控一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名。各被告獲准保釋，案件星期五（9日）在沙田裁判法院提訊。



廉署5月7日起訴三名地產代理涉嫌行賄受賄洩露「放盤客」資料（資料圖片）

3人涉嫌行賄受賄 洩露放盤客資料

廉署指今日落案起訴3人，包括27歲的江家成（美聯物業代理有限公司地產代理）、31歲的唐稀爾（嘉誠地產(集團)有限公司董事兼股東）及42歲的周霆鋒（嘉誠地產(集團)有限公司董事兼股東），指3人涉嫌行賄受賄洩露「放盤客」資料。

廉署指，案發時江家成任職美聯物業沙田一間分行，唐稀爾和周霆鋒則是嘉誠地產董事兼股東，嘉誠地產在大埔區及附近區域有提供地產代理服務。

江家成涉收$32500 助另外兩人及嘉誠地產獲取美聯客戶資料

其中一項控罪指3名被告涉嫌於2022年5月至10月期間串謀他人，使江家成從唐稀爾和周霆鋒等人接受約32,500元，以協助該等人士或嘉誠地產獲取美聯物業的客戶資料。

另一項控罪則指江家成於上述期間在其任職的美聯物業沙田分行，以不誠實地獲益的目的取用美聯物業的電腦。

有人涉將逾1000項涉「放盤客」資料傳給行家

廉署早前接獲貪污投訴而展開調查，發現案發半年期間，江家成涉嫌每月從嘉誠地產收取數千元賄款，以檢索美聯物業資料庫內的「放盤客」資料，包括姓氏、電話及樓盤地址。江家成又把逾1,000項「放盤客」資料傳送給唐稀爾和周霆鋒等人，以便嘉誠地產向該等「放盤客」兜售地產代理服務。

廉署指，3人同被控一項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》第9(1)(a)條及《刑事罪行條例》第159A條，而江家成另被控一項有犯罪或不誠實意圖而取用電腦罪名，違反《刑事罪行條例》第161(1)(c)條。三名被告已獲廉署准予保釋，案件周五在沙田裁判法院提訊。