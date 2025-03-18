三跑工頭向工人收開工賄款70萬判監2年　廉署：同類案件最高刑期

廉政公署早前落案起訴香港國際機場第三跑道項目分判商多名「工頭」，收賄協助工人受聘。其中一名被告向約80名工人收賄共約70萬元並妨礙司法公正，今日（18日）在區域法院被判入獄兩年，廉政公署指是屬同類案件最高刑期。



廉政公署。（蘇煒然攝）

50歲被告鄧國梁為德鑄工程有限公司時任「工頭」，早前承認三項罪名，即兩項串謀使代理人接受利益罪名，違反《防止賄賂條例》及《刑事罪行條例》，以及一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪名，違反普通法及《刑事罪行條例》。

案發時德鑄是「三跑」項目分判商，負責招聘建築工人進行各類工程。鄧國梁負責帶領工人在項目工地工作，並有權指派工作予工人。德鑄不容許任何員工向其他員工索取或接受任何利益，以協助對方受聘。

案情透露，鄧國梁於2020年6月至2021年3月期間，指示兩名「工頭」廖賢民及蒙智獎，向約80名木工、雜工、索具裝配工人及電工，收取每個工作天賄款40元至400元，共約70萬元。廉署調查發現，該等工人因害怕失去工作而不情願地向鄧國梁支付賄款。

鄧國梁又於廉署調查該案期間，串謀蒙智獎指示部分工人向廉署人員作出虛假陳述，報稱自己並沒有向鄧國梁或其他人士提供賄款。廖賢民及蒙智獎早前亦被廉署分案起訴，二人分別承認貪污及妨礙司法公正罪名，各判囚三個月。

暫委法官羅志霖判刑時斥責鄧國梁違反誠信，對社會造成不良影響，並頒令鄧國梁須向其時任僱主德鑄歸還他收取的賄款約70萬元。