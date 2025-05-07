今日新聞8分鐘｜空姐白酒當水給男童喝｜Tesla猛撞電單車鐵騎士亡

荔枝角的士撼香港工業中心地舖鐵閘 71歲司機稱避車肇禍

今日（7日）清晨6時半，一輛的士沿荔枝角青山道往醫局街方向行駛，其間失控剷上行人路直撼一間地舖的鐵閘。71歲女的士司機腰背痛，在現場接受調查。

日出康城地盤250名工人遭欠薪涉款$1300萬 冒雨拉橫額堵路追討

將軍澳日出康城12期發生欠薪事件，250名工人指稱遭金門建築等大判及二判欠薪近4個月，涉款約1,300萬元。工人指僱主以拖字訣，一直欠薪：「依家租都交唔起，飯都食唔起，仲要拖。」今日（7日）過百名工人冒雨，在日出康城地盤外拉橫額堵路追薪。

項目總承建商金門建築表示，上金曾與相關分判商及工人在勞工處調解之下達成共識，將於勞工處所發出的限期5月底前由金門代發有關欠薪，但工人昨日（6日）突要求本星期內收到欠薪。金門十分關注分判商的勞資糾紛事件，會繼續密切監測發展，與分判商緊密聯繫並提供適當協助，確保受影響的工友能盡快獲發薪金。

皇仁學生作弊內情｜班上數名學生測驗期間叫出答案 教師阻止無效

有「官校之首」之稱的名校皇仁書院，校方今日（6日）向家長發通告，指4月底舉行的中史科統一測驗，有一班的學生作弊。涉事班別一名無作弊學生的家長向《香港01》引述兒子表示，當時有四五名學生在測驗期間叫出答案，亦有在櫃桶看教科書及iPad，監考教師多次阻止也沒用。

校方已決定不會全級重測。不過，涉事班別該次的中史科測驗分數，將不納入下學期成績計算，該班中史科年終考試成績將佔下學期成績的100%，其他班別則不受影響。該名家長認爲此處理手法應適用於全級，而非只是涉事班別。

國泰空姐白酒當水給3歲男童喝 港媽親述：子現飲東西都問是否酒

一名香港母親在內地社交平台「小紅書」發文，指國泰航空空姐誤將白酒當水，給其3歲兒子喝。國泰其後向她發道歉信，但她不接受。

該名港媽徐太向《香港01》親述事件，批評機組人員事發後沒有展現關心其子態度；而國泰事後3次以電郵聯絡她，也只是談及賠償方案，並沒有問候小孩。她重申不重視賠償金額，而是希望國泰正視錯誤。她指事件對兒子造成心理影響，現時每次喝東西也會問是不是酒，她會根據醫療意見再檢視賠償是否合理。

國泰航空表示，在整個航程中，機組人員定期觀察該男的狀況。在航機抵達後，有關乘客及其家人如常離開機艙。

大埔公路Tesla疑越線猛撞電單車 鐵騎士送院亡 司機涉危駕被捕

大埔公路發生致命車禍。昨日（6日）晚上11時許，一輛Tesla Model S電動車，沿大埔公路-沙田嶺段往九龍，途經九龍水塘對開時懷疑天雨路滑，失控越過對面行車線，迎頭猛撞一輛本田CB400 Super Four電單車。電單車被撞到剷上行人路，62歲譚姓鐵騎士墮地重創昏迷。救護員趕至將其急送明愛醫院搶救，惜最終不治。

巴基斯坦9地點遭轟炸8死35傷 擊落印度5戰機還擊

新華社5月7日凌晨引述巴基斯坦三軍新聞局局長稱，印度向巴基斯坦多處地點發射導彈。當地民眾表示，巴基斯坦東部旁遮普省（Punjab）及巴控克什米爾（Kashmir）地區傳出巨大爆炸聲。巴基斯坦軍方揚言還擊，批評印方行動針對平民區，並非武裝分子營地。 巴基斯坦同時宣布，關閉全國領空48小時，取消全國所有航班。巴基斯坦防長稱，已擊落兩架印度戰機。他後來更新稱，巴基斯坦已擊落5架印度戰機，並俘虜數名印度士兵。

印度方面發聲明證實，印度軍方發動「辛多爾行動（暫譯）」（Operation Sindoor），打擊巴基斯坦、查謨（Jammu）和克什米爾地區的恐怖分子基礎設施，涉及9個地點，形容「正義獲得伸張」，但強調巴基斯坦軍事設施不是襲擊目標。巴基斯坦軍方表示，襲擊造成至少8人死亡35人受傷，死者包括兒童，另有2人失蹤。印度媒體則稱，至少造成12名「恐怖分子」死亡，55人受傷；但此數字未見官方證實。

商務部：中方決定同意就關稅問題與美方進行接觸

商務部新聞發言人5月7日就中美經貿高層會談答記者問。發言人表示，美方高層近期不斷就調整關稅措施放風，並通過多種渠道主動向中方傳遞信息，希望就關稅等問題與中方談判。中方對美方信息進行了認真評估，在充分考慮全球期待、中方利益、美國業界和消費者呼籲的基礎上，中方決定同意與美方進行接觸。何立峰副總理作為中美經貿中方牽頭人，將在訪問瑞士期間，與美方牽頭人美國財長貝森特舉行會談。

有片｜《智能叛變》真實上演？中國機械人失控瘋狂揮拳暴打工程師

中國內地近年積極發展人形機械人，不久前還舉辦了全球第一場機械人馬拉松。不過，網絡上卻流傳出一段疑似內地機械人暴走，朝著工程師瘋狂揮拳的影片。