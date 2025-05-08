單車總會選拔風波細節！勸李思穎棄賽　梁穎儀補上再詐病換李出戰

香港「小女車神」李思穎去年8月巴黎奧運成為首位完成奧運公路單車賽香港女車手，寫下歷史，但時隔半年，香港單車總會爆出去年選拔期間，主席梁鴻德曾提出「詐病」建議，讓李思穎可參加「個人公路賽」，另一運動員梁穎儀也可合資格報名「公路計時賽」。



據《香港01》取得的限閱文件，香港單車總會義務秘書長梁志華去年12月曾向總會全體執委會成員發信講述事件來龍去脈，提到梁鴻德曾獨自向李思穎遊說，著她假裝放棄「個人公路賽」讓位給梁穎儀，使梁穎儀符合參加「公路計時賽」資格、即同時有報「公路計時賽」以外其他項目。



梁鴻德同時提出會安排梁穎儀在「個人公路賽」出賽前「詐病」，使大會讓李思穎以後備身份達成參加「個人公路賽」意願。雖然梁鴻德建議最終不獲執委會通過而告吹，但事件令單車界震驚。梁志華在信中亦指以「詐病」達成目標違反誠信及運動精神，計劃是嚴重破壞奧運精神、運動員誠信，若事件被執行且泄露，香港在國際運動舞台的成就亦會被蒙污。



香港「小女車神」李思穎去年8月巴黎奧運成為首位完成奧運公路單車賽香港女車手，寫下歷史。（01體育記者袁志浩攝）

港協暨奧委會去年10月接獲相關投訴

據了解，港協暨奧委會於去年10月接獲相關投訴，並責成單車總會成立獨立調查委員會跟進，並向港協提交報告。

在港協暨奧委會得悉事件後，梁志華先於去年12月18日向單車總會全體執委會成員發信講述事件來龍去脈後，梁鴻德亦於9日後曾去信中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書長楊祖賜交代事件。

香港突獲「公路計時賽」名額 惟選手必須同時有報其他項目

據 《香港01》取得的其中一份限閱文件，梁志華在信中提到，去年6月的女子公路及場地項目選拔中，李思穎皆取得最高分獲得參賽資格，到7月總會秘書處接獲奧委會通知，女子「公路計時賽」有一個名額可開放給香港，但規定參加「公路計時賽」運動員必須同時參加另一項單車項目，當時只有李思穎合資格，而總會須於三天內回覆是否接受新名額。

巴黎奧運會女子單車項目，香港最初只獲場地全能賽及個人公路賽兩項參賽資格。總會根據遴選機制選出李思穎（藍色戰衣）名列第一位。圖為巴黎奧運李思穎以26分排第21完成場地單車女子全能賽。（01體育記者袁志浩攝）。

梁鴻德遊說李思穎假裝棄「個人公路賽」讓位給梁穎儀使其符資格

梁志華稱，梁鴻德其後曾獨自向李思穎遊說，著她假裝放棄「個人公路賽」而讓給梁穎儀，使梁穎儀符合參加「公路計時賽」資格（即運動員必須同時參加另一項單車項目）。

梁鴻德提出安排梁穎儀賽前詐病 使李思穎可續參與「個人公路賽」

梁鴻德同時提出會安排梁穎儀在「個人公路賽」出賽前「詐病」，使大會讓李思穎以後備身份達成參加「個人公路賽」意願。

巴黎奧運會女子單車項目，香港最初只獲場地全能賽及個人公路賽兩項參賽資格。總會根據遴選機制選出李思穎（藍色38號戰衣）名列第一位。圖為巴黎奧運李思穎以26分排第21完成場地單車女子全能賽。（01體育記者袁志浩攝）。

奧運單車隊領隊陳國基拒絕配合「詐病」安排

梁志華稱，梁鴻德之後分別要求兩名運動員電郵向他說明，授權總會在公路賽換人，又指令「陳醫生」（奧運單車隊領隊陳國基）配合「詐病」安排，惟遭陳拒絕。

單車總會義務秘書長梁志華：「詐病」達成目標違反誠信及運動精神

梁鴻德建議最終不獲執委會通過而告吹，梁志華在信中亦指以「詐病」達成目標違反誠信及運動精神，計劃是嚴重破壞奧運精神、運動員誠信，若事件被執行且泄露，香港在國際運動舞台的成就亦會被蒙污。

香港單車總會爆出去年選拔期間，主席梁鴻德曾提出「詐病」建議，讓李思穎可參加「個人公路賽」，另一運動員梁穎儀也可合資格報名「公路計時賽」。（資料圖片/高詩琦攝）

梁鴻德9日後去信港協

《香港01》亦取得梁鴻德9日後去信中國香港體育協會暨奧林匹克委員會義務秘書長楊祖賜交代事件的文件。

梁鴻德在信中稱，巴黎奧運會女子單車項目，香港共獲得場地全能賽及個人公路賽兩項參賽資格。總會於去年6月按照較早時提交港協暨奧委會的遴選機制，選拔出李思穎及梁穎儀分別名列第一及第二位。遴選結果其後得到執行委員會確認，由李思穎擔任正選出戰場地全能賽及個人公路賽，而梁穎儀為後備。

然而於去年7月2日，總會接獲港協暨奧委會緊急通知，由於有參賽地區缺席，香港按名單順延獲得一個女子公路個人計時賽名額。執行委員會因應形勢變化及運動員兼項情況，立即徵詢各持份者意見，及商討是否需要調整參賽正選及後備名單。個別委員由於個人身份與事件存在利益衝突，經申報執行委員會後，獲豁免參與討論及投票。

到7月5日經執行委員會討論及投票後，總會決定放棄參加女子公路個人計時賽的名額，仍保持李思穎為場地全能賽及個人公路賽正選資格，及梁穎儀仍為後備。

沒提及或回應詐病建議 梁鴻德：對任何人因道聽塗說而臆測深表遺憾

梁鴻德在此信中沒有回應或提及「詐病」換人建議，但稱總會對於事件處理過程中，由於時間倉促，若因溝通不足而造成任何持份者產生誤會或不安致歉，並對若有任何人士因道聽塗說而聯想臆測深表遺憾。

香港單車總會爆出去年選拔期間，主席梁鴻德（下排右）曾提出「詐病」建議，讓李思穎可參加「個人公路賽」，另一運動員梁穎儀也可合資格報名「公路計時賽」。（資料圖片/楊宇翹攝）

調查證實有委員曾提需要運動員以生病等原因無法參賽而換後備運動員

到今年3月27日，由單車總會名譽會長胡曉明、前單車運動員兼沙田區議員楊英瀚及單車總會法律顧問梁永鏗組成的三人小組提交調查報告，根報告稱，經研究後認為證據非常清晰明確，證實有執委會委員曾提出需要一名運動員，可能以生病、單車事故或在巴黎參加公路賽事期間無法參賽，更換後備運動員，同時總會未有向兩位運動員施加任何壓力接受建議，李思穎更選擇不遵循建議。有關報告只說明事件，沒有提到懲處等後續安排。