單車節意外｜單車總會主席強調賽道無問題　「環法都有類似情況」

周日（22日）香港單車節早上的環粵港澳大灣區城市自行車挑戰賽男子公路組發生罕見意外，多人炒車。

賽事認可機構、中國香港單車總會主席梁鴻德事後回應指，意外中有11名車手受傷，並強調單車賽事本身容易發生連鎖式意外，大型國際賽事如環法、環意過往也常出現類似情況，跟賽道設計及配置沒有關係。



周日的單車節炒車意外，梁鴻德指：「現在有11人正接受治療，大部份是擦傷」，但未了解到是來自香港或是大灣區的運動員。他指今年賽道設計和配置與過往大同小異，「我們在沿路已增設指示，容易受傷的地方也增設了安全設計，我們的工作人員事前也有在賽道巡查，包括今天的天氣、風速、風勢，我們都有睇過晒。」

香港單車總會主席梁鴻德指意外跟賽道設計無關。（張倩儀攝）

對於意外原因，梁鴻德認為跟賽道設計和配置無關，「一般來說，單車比賽中發生意外的話，很易引發連鎖式意外，單車比賽本身是有速度的，前方運動員倒地的話，後方運動員也未必可以避免到，若有留意以往比賽，環意、環法都會有類似的情況，不單單是在香港出現。」他續指，比賽途中，運動員有少許失誤都會引致意外，「我們有再了解、重覆去看那個地方（指意外地點），其實足以讓一大班運動員通過時也安全。」

梁鴻德強調賽道設計跟往年大同小異，意外跟賽道設計和配置無關。（張倩儀攝）

對於傷者接受治理時比賽一度繼續進行、亦有參賽者認為賽會出示紅旗的速度稍慢，梁鴻德道：「當時運動員在賽道內，他們經過（傷者）時都有減慢車速，發生意外後都有工作人員和裁判在現場指揮，後來的狀況，是覺得有需要加強管理時，（賽會）都停止了運動員比賽。」並強調：「當時我在車隊中，覺得處理合適。當時我們有資深裁判，在裁判指示下作出合適安排。」他後來補充指，賽事裁判的指引是基於國際單車聯會（UCI）的國際賽事指引去發出。

對於有參賽者指賽道旁雪糕筒的設計「有少少問題」，梁鴻德稱：「很多不同比賽和場地都有這種設定的，為何會撞上雪糕筒，是大班運動員爭位都會引致。」

有參賽者指雪糕筒設計「有少少問題」，梁鴻德則認為參賽者會撞上雪糕筒是爭位引致。（張倩儀攝）

他相信意外絕不會損害香港未來再辦單車盛事：「世界頂級組委會去辦賽事都會有意外發生，（意外）不是牽涉某個原因，對日後香港辦比賽不會影響吸引力。」他總結指：「今天賽道的設計和設定都大同小異，今日比賽發生的意外不是因為設計問題。」

至於早上的30公里和50公里挑戰組均順利完成，梁鴻德稱：「過程中運動員的參與和完成都達到預期目標；賽道的設定、安全性、距離跟以往一樣，達到我們的要求，也達到我們的狀況。」