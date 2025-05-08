五月天啟德演唱會周五開騷　入場及交通安排全覽　不禁發光支持牌

【五月天／五月之約／演唱會／啟德體育園 ／啟德主場館】台灣天團五月天今年的「五月之約」，將於明日（9日）移師至新開幕的啟德體育園主場館舉行，合共四場，惟未來數日可能有雨，估計體育園一帶及港鐵屯馬線的交通繁忙。啟德體育園公布入場、交通及餐飲等安排，供觀眾做足準備。



當中必須注意的事項包括︰



．可帶長38厘米及闊30厘米以內的支持牌／應援物，無列明禁止發光牌；

．未來數日或有雨，建議身穿輕便裝束入場；

．長傘不可帶入場內，如有雨要預留更多時間進行安檢。



五月天今年的「五月之約」，將於明日（9日）移師至新開幕的啟德體育園主場館舉行。（公關提供）

五月天今年的「五月之約」，將於明日（9日）移師至新開幕的啟德體育園主場館舉行。（公關提供）

五月天演唱會座位圖。（網上圖片）

五月天最新演唱會《[#5525 回到那一天] 25周年巡迴演唱會 香港站 · 展新啟航版》，會於5月9至11日及13日，在啟德體育園主場館舉行，演唱會由傍晚5時開放入場，晚上7時演唱開始。

五月天演唱會｜未來數日或有雨 籲身穿輕便裝束入場

啟德體育園表示，根據天氣預報顯示，未來數日有機會下雨，加上入場時間屬繁忙時段，體育園附近一帶的交通較預期繁忙，園方建議觀眾乘搭公共交通工具，避免駕車前往場館，並因應天氣情況，身穿輕便的裝束入場觀看演唱會。

此外，若演唱會當晚有雨，觀眾須預留更多時間進行安檢，記得長傘不可帶入場內。

早前啟德體育園的活動中，有長者攜帶長遮進場被拒。（資料圖片）

五月天演唱會｜支持牌及應援物規定長38厘米x闊30厘米以內

．觀眾應預留足夠時間以接受安檢及驗票流程，避免在演出即將開始時抵達，因等候而延誤進場。

．演唱會將於晚上7時開始。觀眾可在下午4時開始安檢，下午5時開始入場。

．觀眾需通過驗票及安檢，根據門票上所屬入場閘口安排，提前到達相應的閘口掃描門票進場。

．地面座位區域門票觀眾，需要到門票上指定的閘口領取入場手帶。

．觀眾可經西橋（較近港鐵宋皇臺站）或中央廣場（較近港鐵啟德站）前往各閘口。

．一經掃描門票進場，如需離開則不准再次進入啟德主場館。

．觀眾須留意場地規則及有關限制攜帶的物品，塑料或硅膠水瓶／杯不得超過600毫升，也不得附有瓶／杯蓋及任何液體；

．任何尺寸大於長38厘米及闊30厘米的支持牌／應援物，不可帶進場內。

攜帶容量不超過600毫升的塑料或硅膠水瓶／杯，不得附有瓶／杯蓋及任何液體。（資料圖片）

五月天演唱會｜門票安排 共約30個自助服務站領取實體門票

．觀眾可提前到Cityline指定地點，共約30個自助服務站領取實體門票，包括港九新界、珠海、廣州、深圳及澳門。

．若觀眾在演唱會當日才到啟德體育園領取實體票，可提早到場領取，以預留足夠時間入場。不過為免延誤入場，建議觀眾提早在節目入場前一日領取實體門票。

啟德體育園建議觀眾使用公共交通工具進出啟德主場館。（資料圖片／夏家朗攝）

五月天演唱會｜交通安排 須留意港鐵屯馬線服務時間

．建議乘坐公共交通工具到啟德主場館，由港鐵宋皇臺站D出口或啟德站D出口，步行約10分鐘可到達。

．過境旅客須留意港鐵屯馬線的服務時間，若由宋皇臺站或啟德站，經由大圍站轉車，前往東鐵線羅湖站，最後一班列車將分別由晚上10時59分及11時01分開出。

．若過境旅客未能乘坐開往羅湖站的尾班車，可前往東鐵線上水站，經由大圍站轉車，再轉乘九巴276B或N73號線前往落馬洲（新田）公共運輸交匯處，然後乘搭皇巴前往內地。

演唱會舉行當晚將設直通巴往深圳皇崗口岸。（資料圖片／黃浩謙攝）

五月天演唱會｜交通安排 設有11條特別巴士線

．特別巴士及過境巴士服務，散場時段將有11條特別巴士路線，在宋皇臺道特別巴士／的士上落客區提供服務，當中有9條巴士路線前往港九新界各主要地區。

．其中有2條特別巴士路線前往跨境口岸，分別是落馬洲（新田）公共運輸交匯處及港珠澳大橋香港口岸／機場，以便觀眾轉乘皇巴或金巴離港。

．往落馬洲／皇崗口岸的跨境巴士，設於啟德主場館地面G層的旅遊巴士上落客區，觀眾可從啟德主場館2樓H閘外，經扶手電梯到旅遊巴士上落客區登車。

演唱會當晚設有特別巴士路線前往港珠澳大橋香港口岸。（資料圖片／黃浩謙攝）

五月天演唱會｜交通安排 不設私家車泊車位

．已購票乘坐由啟德體育園開出的跨境巴士車票的觀眾，須記得上車位和班次，包括留意尾車班的啟程時間，以免錯過班次，影響回程安排。

．的士乘客須留意落客點有3個，包括宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區、啟德主場館的士落客區及啟德體藝館的士落客區。離場的上客點只得一個，位於宋皇臺道的特別巴士／的士上落客區。

．啟德體育園內不設非預約公眾泊車位，避免駕駛私家車前往會場。

．有特別需要的人士，例如使用復康巴士的傷健人士，可致電啟德體育園特別服務熱線（6182 7494）登記及預約，園方會安排職員跟進和協調當日的服務和安排。

啟德體育園在今年3月1日正式開幕。（資料圖片／王海圖攝）

五月天演唱會｜行李寄存安排 設有3個行李寄存處辦手續

．建議觀眾身穿輕便裝束入場觀看演唱會。

．啟德主場館附近設有3個付費物品寄存處，於演唱會當日下午3時至晚上11時30分開放，使用者須自行將行李攜帶往寄存處辦理手續，包括啟德體藝館1M層（近中央廣場）、啟德青年運動場外（近安檢站）、啟德主場館跨境巴士上落客區。

．寄存行李的觀眾要視乎人流情況，入場或離場時可能需排隊寄存／領回物品，因此需預留足夠的時間，以免耽誤入場時間或錯過計劃乘搭的交通服務。

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五月天演唱會｜官方紀念品安排 設兩個銷售點限信用卡及手機付款

· 主辦單位在演唱會期間設有兩個官方紀念品銷售點，分別是啟德主場館2樓啟慶滙及中央廣場旁。

．現場只接受信用卡或手機支付。