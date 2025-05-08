小提琴導師不服公屋被收　房署承諾覆核期間暫緩執行　案7.16聆訊

居於天水圍公屋的小提琴女導師，因房署18次突擊家訪時無人在家，其水電費又偏低，被收回單位，她不服裁決提出上訴又被駁回。她上月提出司法覆核，並稱她因要工作及照顧家人而早出晚歸，又遵節能原則夏天亦只開窗及撥扇。案件今（8日）在高等法院開庭處理其禁制令申請，房委會代表承諾法庭處理司法覆核期間，不會收回申請人的單位。案件排期於本年7月16日作女導師法覆核的許可申請。



申請人鄧慧賢，答辯人為房委會及上訴委員會（房屋）。申請人今出庭時，未有律師代表。

申請人鄧慧賢不滿公屋單位被收回，向高等法院提司法覆核。(黃浩謙攝)

申請人鄧慧賢不滿她於天水圍的公屋單位被收回，提出司法覆核。（資料圖片）

18次家訪無人應門

鄧早前在自行撰寫的申請書稱，她2023年遷入天水圍天慈邨慈心樓某單位。房署在2024年5至8月的星期一至六，18度突擊家訪其單位，時間為早上7時許至晚上9時許，全部時間均無人應門。

鄧稱只在單位煲水瞓覺

同年8月22日，鄧收到房署的信件，提到房署職員兩日前曾進行家訪，着鄧聯絡房屋署善用公務資源(專責隊伍)。鄧與一名副房屋事務經理通電話，稱她會夜歸，回家後「淨係煲水瞓覺」，經理表示不用再約家訪。

除工作外亦要照顧家人

她在10月收到終止租約通知書後向房署提出上訴，解釋其胞妹與丈夫分居，由母親照顧外甥。母親2023年患白內障和黃斑病變，需要人照顧，鄧在2024年8月安排母親在深圳醫院做手術。鄧因工作及照顧家人，每日均早出晚歸。上訴委員會於2025年1月，駁回其上訴。鄧批評突擊家訪時間不全面，未有涵蓋深夜12時至清晨6時。她除了應付工作，亦須照顧家人，不可能全天候留在單位。

遵節能原則夏天僅開窗撥扇

就其單位的水電費偏低，鄧解釋，水務署2024年8月確認其單位水錶失靈，在同年12月才完成維修，房署誤用水錶紀錄作為證據。此外，她一直遵循節能和不浪費的原則，家中選用節能電器如感應燈，亦使用太陽能燈泡，沒有安裝電視機。鄧在相關時間沒有在家煮食，因此拔掉了雪櫃電源。夏天時會開窗和睡竹蓆，有需要再撥扇。

鄧認為，房署未有進一步全面調查，是程序不妥和錯誤決定。署方在未有入屋家訪前便強行收回單位，是行政失當，因此提出司法覆核。

案件編號：HCAL953/2025