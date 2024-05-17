有的士業界「放蛇」捉無牌網約車，誰會料到？——不，應該問誰會料不到？



本港的士由曾經每日載客100萬人次，跌到去年73萬，今年頭兩個月平均71萬，生意每況愈下有目共睹。的士小巴商總會理事長周國強為「放蛇」行動辯解：「近幾年被網民非理性罵、加價兩元罵半年，受到這樣的欺凌要如何做才對？」

不過同樣是這位業界代表最近才豪言，若然的士加價兩、三元就影響生活質素，建議那些市民不要乘的士。但轉個頭，乘網約車又被的士業界「放蛇」，市民又應該如何做才對？

行政會議剛剛批准了的士落旗收費增加2元，首段跳錶收費每跳增加2毫，後段增加1毫。運輸及物流局表示加價可以確保的士業界的長遠健康發展，但政府難道不知道那位業界代表說了什麼嗎？——預料車主會分階段加租， 首階段每更車租加20至30元。

的士司機被加租，當然不高興。乘客被加價，同樣不高興。甚至可能真的更多市民聽了「建議」，不乘的士改用網約車，那麼生意就更少了。到頭來，只有車主得益。

大家受氣了，態度自然不會好。不只是司機跟乘客之間，的士業界又將怨氣歸到網約車。零星的「放蛇」行動或者尚且事小，沒有大打出手已算幸運。然後網民又揚言要舉報的士違例泊車，不斷在惡性循環。政府在做什麼呢？運輸及物流局在做什麼呢？

——他們在推銷新引入的車隊制度，聲稱可以提升服務質素和的士業的整體形象云云，預計今年年中公布車隊牌照的申請結果，不遲於2025年年中開始營運。

但是車隊持牌人最少要擁有30輛市區的士，或者10輛新界的士，所以又是為大車主而設的制度。官員有沒有評估過，車隊制的車主之後又會怎樣加租呢？對的士司機到底有何益處？

去年12月審議法案的時候，立法會議員田北辰已經說了，「即使政府現在增設的士車隊，但並不會發放新牌照，只是提升服務質素，結果『塘水滾塘魚』，整體供應沒有增加，導致希望召喚Uber的士的人仍然難以召車，只能召喚『白牌車』」。他的結論是，「如果之後仍然有『白牌車』生存，政府便應該考慮增加出租車牌照的數目，將它們由違法變為合法，因為政府不再發放新的士牌照」。

無牌網約車愈來愈受歡迎，是業界「放蛇」就能解決的問題嗎？當時議員張欣宇就說過，「無論我們提升多少倍的罰款也好、如何處理那些平台也好、『拉人封艇』也好，如果我們不根本性地解決供求問題，這個問題只會繼續存在。正如剛才所說，市場總會找到自己的方法調整市場供求不平衡的情況。」

另一位議員邱達根亦說，「我希望這次《條例草案》通過後，政府可以作出行動，就是否立法規管網約車盡快作出決定，需要立法的便立法，需要發牌的便發牌，為網約車的未來發展提供一個清晰的指導框架和標準。」

當然了，不是幾位議員說幾句，政府就肯解決問題。不然，消委會、競委會、坊間、學者說了這麼多年，點對點交通的市場早就應該開放了，網約車早就應該受到合法規管了。

先不說的士車牌本來就不應該淪為投資工具，政府無義務顧及車主的損失。就算要減低車主對新競爭者的抗拒，政府大可以向叫車公司售予特別牌照，或者每次車程收稅，合法化網約叫車的同時得到額外收入，用來轉移至的士車主又好，在市場上回購車牌更好。種種建議坊間早就說過，包括香港大學經管學院的《香港經濟政策綠皮書2021》。

政府不解決問題，任由司機、乘客累鬥累，的士業界、網約車矛盾惡化，對香港有何好處？還嫌2019年內耗得不夠嚴重嗎？