持牌豪車公司僱白牌車載航空公司貴賓客　機管局將與警方聯合打擊

政府推出的士車隊，又研究立法規管網約車平台，打擊非法載客取酬的白牌車，但《香港01》記者直擊發現，有持多張出租汽車許可證、專營豪華汽車接送服務的公司，亦僱用白牌車在機場接載機組人員及抵港旅客，多名白牌車司機更在機場櫃枱等客。涉事的公司指對事件無回應，機管局指會聯同警方調查。

立法會議員梁文廣指，出租車業界稱市場需求大，手上的出租汽車許可證數量不足以應付所有訂單，但擔心申請更多牌照後，無法接到足夠生意，最後得不償失。他認為，政府應詳細統計，掌握全港交通服務的需求，對網約車作出規管及發牌。



有持多張出租汽車許可證、專營豪華汽車接送服務的公司僱用白牌車，多名白牌車司機更在機場櫃枱等客。（香港01記者攝）

豪車接送公司職員在接機大堂接旅客、核對身份後，指示旅客到櫃枱登記。（香港01記者攝）

接載杜拜來港貴賓客

記者較早前去過機場視察，晚上9時許，航空公司由杜拜起飛的班機即將抵港，一間專營豪華汽車接送的公司櫃枱，有職員準備旅客資料，亦有身穿便服的司機在櫃枱集合，取下印有旅客姓名的紙張。

航班降落後，職員拿着印有航空公司標誌的牌到接機大堂等待旅客。旅客走近職員核對身份後，被指示到櫃枱登記，完成登記的旅客會即場獲配對司機。司機會幫旅客拿行李，並帶他們往停車場上車。

記者跟住離開豪車接送公司櫃枱的旅客及司機，他們在機場一號停車場登上一輛白牌車離開。（香港01記者攝）

機場載客需運輸署、機管局許可 查冊證實無牌

根據法例，要載客取酬就需要得到運輸署發出的出租汽車許可證，無牌的就是俗稱的白牌車。要去機場載客，更要得到機管局發出的「旅遊業車輛通行證」，持該通行證才可以申請使用機場的專車候車處。

不過，記者當晚跟了四組司機及旅客，他們都沒有進入專車候車處，而是在所有車輛都可以使用的一號停車場，登上七人車離開。記者翻查運輸署系統，他們上的私家車全部都無出租汽車許可證，即是白牌車。

機場內，司機手持印有旅客姓名的紙張等客，人多到一度企滿櫃枱前的空間，同一時間曾有近20人等客，場面「墟冚」。當晚直到近11時半，旅客和司機才散去。

同一時間曾有近20名司機手持印有旅客姓名的紙張，在櫃枱等客。（香港01記者攝）

另一晚，職員及司機明顯變得警惕，穿便服的司機（紅圈）到場後，就站到櫃枱的隔板後。（香港01記者攝）

五車載客 三輛為白牌車

記者在另一晚再到機場，這次職員及司機明顯變得警惕。穿便服的司機到場後，就站到櫃枱的隔板後，有旅客到達才出來迎接。這一晚至少有16組旅客到這間公司的櫃枱，並跟隨司機離開。

記者跟住了五組人，只有兩輛車有出租汽車許可證，其餘三輛都是白牌車。

涉事的「京時豪華汽車」共持有25張出租汽車許可證。（王海圖攝）

京時豪華汽車：沒有回應

根據運輸署紀錄，截至2025年3月31日，涉事的「京時豪華汽車」共持有25張出租汽車許可證，包括私家服務（豪華房車）、旅遊服務及私家服務（豪華房車）（過境服務）的許可證。為何該公司仍要僱用白牌車呢？

記者曾用電郵向京時查詢，但一直都無收回覆，京時的職員透過電話表示「沒有回應」，但指沒有看過記者的查詢電郵。

現時私家出租汽車服務許可證數目有上限

運輸署發出的最多可批出1500個，截至2025年3月31日，運輸署共發出1284張相關許可證，即仍未滿額。

立法會議員梁文廣指，有出租車業界怕付出時間及金錢申請更多牌照後，無接到足夠生意。（資料圖片 / 梁鵬威攝）

立法會議員梁文廣曾接觸過非的士出租車業界，他指持份者表示市場需求大，但手上的出租汽車許可證數量不足以應付所有訂單，「業界可能會找單頭車（個人持牌車輛）幫忙，不排除這些單頭車中會有白牌車。」

運輸署的發牌數量作未觸及上限，為何業界無申請更多牌照？梁文廣指，申請牌照需時，費用及成本不便宜，業界亦不知道申請更多牌照後，是否可接到這麼多生意，無辦法預估將來需要的牌照數量：「審批過程、時間和相關條件，未能緊貼市況，業界怕申請後得不償失。」

政府現正研究立法規管網約車平台，梁文廣認為，政府應詳細統計，掌握全港點對點接送服務的需求，對網約車作出規管及發牌，滿足市場需求之餘，亦要避免和的士造成惡性競爭。

機場設專車候車處，只有持出租汽車許可證，並獲機管局發出「旅遊業車輛通行證」的車輛可以進入及上落客。（王海圖攝）

機管局回覆指，十分關注任何在機場的非法出租汽車及取酬載客事件，會聯同警方就事件進行調查，及加強巡查。機管局將會聯絡警方，聯合打擊在機場的非法出租汽車及取酬載客服務。

機管局指，若證實有在機場提供貴賓車或旅遊車服務的公司，涉及非法載客取酬行爲，而遭運輸署取消出租車輛許可證，機管局亦會吊銷該公司的「旅遊業車輛通行證」。

根據法例，載客取酬的車輪需要得到運輸署發出的出租汽車許可證。（王海圖攝）

運輸署回覆指，至今沒有接獲京時使用白牌車載客取酬的投訴。署方提醒有意使用出租汽車服務的市民在出發前，向服務提供者查詢或使用運輸署網上查詢系統，查證有關私家車是否已獲發出租汽車許可證。乘客使用非法出租汽車服務可能蒙受風險。當發生交通事故，提供非法出租汽車服務的車輛的第三者責任保險或會失效。