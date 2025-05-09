6G全球高峰會｜丘應樺：港府致力營造有利環境　為6G時代做準備

首次在亞太區舉行、為期兩日的6G全球高峰會周四（8日）在香港開幕，共同探討第六代（6G）流動通訊技術潛力。活動在特區政府支持下，由通訊局以線上線下混合模式舉辦，吸引逾600名來自超過80個國家的政府當局、監管機構、國際組織、電訊商和企業的高層代表、學者等參與。



圖為2025年5月6日，首次在亞太區舉行、為期兩日的6G全球高峰會在香港開幕，吸引逾600名來自超過80個國家的政府當局、監管機構、國際組織、電訊商和企業的高層代表，以及電訊業界的專家和學者等參與。（政府新聞處圖片）

拍賣更多頻譜、簡化發牌程序

商務及經濟發展局局長丘應樺發表主題演講時表示，香港舉辦此次高峰會不僅彰顯本港作為全球及區域電訊樞紐的地位，亦突顯政府銳意在相關領域推動創新及促進合作。

他指出，港府一直致力營造有利環境以推動技術發展，並為香港迎接6G時代做好準備，措施包括通過拍賣釋放更多合適的頻譜，以支持先進流動通訊服務發展；從電訊角度探討制訂更多便利措施，以支持低空經濟的發展；以及檢視簡化低軌衞星的發牌程序，進一步提升香港在衞星發展方面競爭力。

圖為2025年5月6日，首次在亞太區舉行、為期兩日的6G全球高峰會在香港開幕，通訊事務總監梁仲賢致開幕辭。（政府新聞處圖片）

技術標準料2029年敲定 商用服務可望翌年推出

在開幕典禮上，通訊事務總監梁仲賢表示，首套6G技術標準預計於2029年敲定，商用服務可望於2030年推出，是次高峰會正好為與會者提供機會，探討6G各個關鍵層面，為未來發展做準備。通訊局主席孫靖乾則在主題演講環節強調，香港既是亞太區的電訊樞紐，亦是通往中國內地的門戶，是探索、開發和應用新一代流動通訊技術的理想地點。

為期兩日的高峰會將圍繞塑造6G發展的關鍵事項展開討論，包括標準化、技術創新、可持續性與潛在應用，以及亞太區的戰略角色和更互聯、更智能的全球網絡所帶來的機遇。

6G全球高峰會由Forum Global於2022年以線上會議形式首次舉行，今年邁入第四屆。前兩屆峰會分別於2023年在巴林、2024年在英國舉行。