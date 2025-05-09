警員爭執惹官非　見事主打電話以為「吹雞」　官稱難置信駁回上訴

重案組警員因泊車問題與人爭執，警員疑欲駛車離開時撞傷對方，被票控危險駕駛並裁定罪成，罰款5千元。警員不服定罪上訴，指當時見事主打電話，疑事主想「吹雞」及對他不利，才想駕車離開，又指事主誣告被他撞到，但裁判官卻不信其說法。高院法官潘兆童今（9日）下判辭，認為警員當時明知事主已報警，見事主打電話便認為對方「吹雞」，指說法令人難以置信，認為裁判官裁決並無不當，駁回上訴。



上訴人李泳錄（案發時26歲），被控於2021年5月15日，在元朗無名路近公庵路近燈柱AD4083危險駕駛。

上訴人李泳錄不服被票控危駕罪成，向高等法院提上訴被駁回。(黃浩謙攝)

上訴人被指其車阻路與人爭執

案情指，當天早上8時許，事主王先生獲知他有私家車阻其公司的貨車出入。王到場後見上訴人的車停在貨車出入口，但上訴人不在車內，王於是報警。上訴人後來出現並與王口角，上訴人曾以胸口撞向王，王曾稱已報警，著上訴人不要離開，上訴人卻上車並啟動引擎，王行近上訴人車輛的右邊，並試圖阻上訴人離開，但上訴人卻開車右駛，並撞到王的右膝，令王倒地及右腳腕扭傷。

見王打電話以為「吹雞」

上訴人卻指他到場後，王向他說粗言指罵他，他上車離開時，見王打電話，認為王是要「吹雞」，以召其他人來阻他離開，上訴人想開車離開，卻見王行向其車右方，上訴人稱有關引擎及下車了解，指王誣衊被他撞到，最後上訴人亦有報警。

上訴人認為裁判官錯誤認為王是可靠證人，拒納他的證供，認為定罪並不穩妥。

官指上訴人身為警員作這說法難置信

高院法官潘兆童卻認為上訴人的說法不合常理，兩人的爭執因上訴人的車阻路而起，王因已報警，從而想阻上訴人離開，故王必會告知上訴人他已報警，上訴人是警員，單憑見王使用電話後，就認為王要「吹雞」及對他不利，潘官認為這說法令人難以置信。故認為裁判官的處理並無嚴重偏差，亦無不合情理之處，駁回上訴。

案件編號：HCMA 249/2022